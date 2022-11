Melisia son olarak paylaştığı gönderiyle ise binlerce takipçi kazandı. Ünlü fenomen fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İyi haftalar Arjantin. Güzel bir Pazartesi geçirin ve teşvik etmeye devam edin, en iyi hisler her zaman gelir. Arjantin milli takımını teşvik etmek için sağlam geldim. Şans her zaman benim yanımda ve ben iyi insanlar bulurum kaybolduğumda bana eşlik ederler, beni dayandırırlar ve hemşerilerimden ve diğer seçimlerden her zaman büyük sevgi alırım, onlara kendi fotoğrafımı vermekten mutluluk duyarım Beni takip eden, destekleyen ve puanlayan tüm Arjantinlilere teşekkür ederim. (Ve GPS yanlış olduğunda bana rehberlik edenlere). Burası değerli insanlar ile dolu. Bana karşı bu kadar centilmen olduğunuz için teşekkürler. (Erkekler için konuşuyorum)"