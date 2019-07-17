Karaman merkeze bağlı, eski ismi "Gödet" olan Güldere köyünün tarihi, binlerce yıl öncesine dayanıyor.

AA'nın haberine göre köyün çevresinde Hititler, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok kale, kaya mezarları, kaya yerleşim ve dini merkezleri bulunuyor.

Köyün en tanınan yeri ise 10 kilometre uzunluğundaki Gödet Kanyonu. Güneyden Silifke ve Mut ile sınır olan köyün uçsuz bucaksız arazilerinde gezintiye çıkanların, aniden dimdik kanyon ile karşılaşmaları mümkün.

Kanyonun başlangıç noktasında Ernek mevkisinde bulunan bir kaynaktan doğan dere, Karaman Ovası'na can veren Gödet Barajı'nın ana kaynağını oluşturuyor. Bu noktadan itibaren köye kadar devam eden kanyonda sadece gökyüzü görünüyor.

Dere çevresi yemyeşil kavak, ceviz ve söğüt ağaçları ile kaplı. Kanyonun oldukça dik yamaçları milyonlarca yıldır esen rüzgarla, usta bir ressamın fırçalarından çıkmışçasına şekillendirilmiş.

Ayrıca bu yamaçlarda kayaya oyulmuş yerleşim yerleri, kaleler, kaya mezarlar ve dini merkezler mevcut. Bölge tam olarak araştırılmadığı için buraların tarihi hakkında kayıtlarda çok bilgi bulunmuyor.

SEYRİNE DOYUM OLMUYOR

Kanyon içinde köylülerin bahçelerine gidip gelmek için kullandıkları patika yollar mevcut. Ayrıca kanyonun ilk 4 kilometresine otomobil ile ulaşılabiliyor. Kanyon bilinen ve bilinmeyenleriyle saklı güzellikleri barındırıyor.

Gödet Kanyonu seyre doyum olmayan bu güzelliğiyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

Güldere köyünden doğa sporcusu Ersin Arı, Türkiye'de birçok kanyon gezdiğini fakat doğayla tarihin iç içe olduğu böyle bir kanyon görmediğini söyledi.

Gödet Kanyonu'nun çok fazla bilinmediğini ifade eden Arı, "Bu bilinmeme avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bölge bakir, kirlenmemiş bir alan. Acaba çok fazla bilinse bu kadar temiz kalabilir miydi, sormadan edemiyorum. Genelde Karaman halkının piknik yapmak için tercih ettiği bir yer." diye konuştu.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA KANYONU TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hoş ve güzel bir gün geçirmek isteyen doğaseverlerin bu kanyonu mutlaka gezmesi gerektiğini anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Kanyon içerisinde akan deresiyle, patika yolları ve doğasıyla harika ötesi bir yer. Kendi imkanlarımızla kanyonu tanıtmaya çalışıyoruz. Ben her yıl kısıtlı imkanlarımla 7-8 guruba rehberlik etmeye çalışıyorum. Zamanla daha çok tanınıyor. Parkuru zor değil. Yaya ve bisikletle büyük sağlık sorunları olmayan herkes amatör olarak burada düzenlenecek etkinlikte yer alabilir. Ziyaretçiler gün içinde kanyonu gezebilir, ayrıca uygun alanlarda piknik yapılabilir. İsteyenler kanyon yamaçlarında bulunan mağaraları ve tarihi kalıntıları kısa süreli tırmanışlarla gezebilirler. Ayrıca kanyonun üzerinden yürüyüşle kanyonu tepeden görebilecek seyir noktaları mümkün. Ben tüm fotoğraf ve doğaseverleri Gödet Kanyonu'nu görmeye davet ediyorum."