Salgın sürecinin bir an önce bitmesi için dua ettiklerini dile getiren Tutal, "Salgın geçtikten sonra parkımızda önlemlerimizi alacağız ve misafirlerimizi o zaman bekleyeceğiz. Seydişehir'in gözbebeği olan Kuğulu Park'a yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" diye konuştu.