İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu. Bugün kurulan semt pazarları, gıda satışı yapan yerler ve banka önlerinde hareketlilik gözlendi.
Sosyal mesafe kuralına uyanların büyük bölümünün maske taktığı görüldü.
- Sivas
Sivas'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarındaki hareketlilik dikkati çekti.
Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı kentler arasında yer alan Sivas'ta, özellikle bankaların bulunduğu Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı'nda yoğunluk oluştu.
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların da 4 saatliğine dışarıya çıkması da yoğunluğu artırdı.
Özellikle banka ve PTT önlerinde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için polis ekipleri ve özel güvenlikçiler sık sık uyarı yaptı.
- Niğde
Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk oluştu.
Polis ekipleri, halkı sosyal mesafeye ve tedbirlere uymaları konusunda sık sık ikazlarda bulundu.
Ayrıca ekipler, dışarıya çıkmasını kısıtlanan kişileri uyararak evlerine kadar bırakıyor.
- Yozgat
Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesi cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Emniyet ekipleri ise sık sık anons yaparak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yaptı.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 4 saatliğine yeniden dışarıya çıkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.
Özellikle Cumhuriyet Meydanı, Zafer ve Bankalar caddeleri gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu.
Polis ekipleri de "sosyal mesafe" kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürekli uyarı yaptı.
- Kırşehir
Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin meydanları ve işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.
Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddelerinde yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşların maske taktıkları kimisinin ise tedbirlere uymadıkları görüldü.
Yoğunluk oluşmasında 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesi de etkili oldu. Bazıları ebeveynler, çocuklarıyla iş yerlerinden alışveriş yaptı.
Kırşehir Belediyesi hoparlörlerinden Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de işlek caddeler, banka ve alışveriş merkezleri önlerinde bulunanları tedbirler konusunda uyardı.
,Serhat Zafer,Muhammet Fatih Gökmen,Abdullah Özkul,Ömer Ertuğrul,Ergün Haktanıyan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!