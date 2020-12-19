İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

AA

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

- Yozgat ve Kırıkkale

Yozgat'ın en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf işletmeler, mesailerine devam etti.

Bazı hayvanseverler, sokak hayvanlarını besledi.

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

- Kırşehir, Niğde ve Sivas

Kırşehir'de Ankara, Terme ve Atatürk caddelerinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyarak, hassasiyet gösterdikleri görüldü.

Kentte belediye temizlik görevlileri çalışmalarını sürdürdü, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Niğde'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, meydanda denetim yaptı. Ekipler, sokağa çıkanların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin simgesi tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.