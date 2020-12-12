İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.
Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.
Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı, kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.
- Yozgat
Yozgat'ın en işlek caddelerinden Lise ve Sarraflar da kısıtlama nedeniyle boş kaldı.
Kısıtlamadan muaf olan işletmelerden ekmek fırınları, bakkallar ve marketler için ekmek üretimini sürdürüyor.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.
Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.
- Kırşehir
Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösterildiği gözlendi.
Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.
Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.
- Niğde
Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamından itibaren cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü.
- Nevşehir
Nevşehir'de kentin işlek noktalarından Atatürk, Milli İrade ve Lale caddeleri sessizliğe büründü. Polis çeşitli noktalarda uygulama yaptı.
Kısıtlamadan muaf tutulanlar, izin belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti.
- Sivas
Sivas kent merkezi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde bulunduran kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Polis ekipleri işlek cadde ve sokaklarda kurulan uygulama noktalarında araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
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