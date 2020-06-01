İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - SİVAS

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Sivas'ta faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) bugün itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.Sivas Valiliği, kontrollü sosyal hayat kapsamında Atatürk Kongre, Şarkışla Aşık Veysel ve arkeoloji müzelerinin de kapılarını ziyaretçilerine açtığını duyurdu. Maskesiz girişlerin yasak olduğu müzelerde, sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek.