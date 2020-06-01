İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de, normalleşme sürecinin başlamasıyla kentin işlek meydan ve caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.Lokanta, kafeterya, pastane ve spor salonu gibi işletmelerde, açıklanan tedbirlere göre önlem alındığı görüldü.Kent merkezinde spor salonu işleten Zafer Çam, AA muhabirine, kendilerine ek maliyet getirse de yönetmeliklere göre bir haftadır hazırlık yaptıklarını söyledi.Randevu sistemiyle müşteri kabul edeceklerini belirten Çam, "Salona yeni paspas sistemi koyduk. Yaklaşık bin metrekare olan salonumuzda spor aletlerini sosyal mesafeye göre düzenledik. Spor salonunda kullanılabilecek maskeleri temin ettik." dedi.Öte yandan, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde, seyahat kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu.