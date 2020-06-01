İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - NEVŞEHİR

AA

.Uzun bir aradan sonra yeniden hizmete başlayan lokanta, kafe, pastane ve kahvehane gibi işletmeler, sabah erken saatlerden itibaren maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek müşteri kabulüne başladı.Pastane işleten İshak Alkan, AA muhabirine, hazırlıklara geceden başladıklarını, sabaha karşı ürettikleri ürünleri müşterilerin beğenisine sunduklarını, bu şekilde hizmet vermeyi özlediklerini kaydetti.Tedbirlerin meyvesini vererek en kısa sürede koronavirüs salgınından tamamen kurtulmayı ümit ettiklerini dile getiren Alkan, "Bizim ve çalışanlarımız için zorlu bir süreç oldu. Bundan sonra benzer durumların yaşanmamasını diliyorum. Yeni sürecin ülkemiz ve milletimiz adına kazançlı olmasını temenni ediyorum." dedi.