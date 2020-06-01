İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - NİĞDE

AA

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla kentte Dr. Sami Yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu gözlemlendi.Gerekli tedbirlere uyarak saat 22.00'ye kadar hizmet verecek lokanta, restoran, çay ocağı gibi işletmelerde ise yoğunluk görülmedi.Spor salonu işletmecisi Nebi Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme sürecinde gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını belirterek, rezervasyonla belli kontenjan doğrultusunda bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.