05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İç Anadolu'da kültür sanat
- Sivas'ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Karar" oyunu sahnelenecek - Kayseri'de "39 Basamak" ve "Haydi Karına Koş" oyunları izleyiciyle buluşacak
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri tiyatro ve konserlerle devam ediyor.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Karar" oyunu Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşturacak.
Ferdinand Von Schirach'ın kaleme aldığı, Umut Tanyolu'nun yönettiği ve Haldun Ulvi Alacakaptan'ın çevirdiği oyunda, Caner Karabenli, Şamil Kankul, Eylül Aldanmaz, Furkan Dikici, Erkan Aytemur, Dicle Çiçek, Mustafa Dileklen ve Acar Çakmakçılar rol alıyor.
Oyunda, 164 kişilik yolcu uçağının şehrin en büyük stadyumuna düşürülmek üzere kaçırılması ve pilot Lars Koch'un, stadyuma varmadan uçağı vurup düşürerek 164 insanın ölümüne neden olması konu ediliyor. Oyunda bir mahkeme salonunda insanlık onurunu üstün tutan anayasa ilkeleri ile olağanüstü durumlarda insan yaşamı üzerine verilen kararların tartıya konulması anlatılıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 7 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilir.
- Kayseri
Kayseri'de 9 Mart'ta Erciyes Üniversitesi Düşler Sahnesi Sanat Topluluğu tarafından "39 Basamak" oyunu sahnelenecek. Patrick Barlow'un yazdığı, Mustafa Özer'in yönettiği oyun, 15 Temmuz Yerleşkesi'nde saat 19.00'da izlenebilecek.
11 Mart'ta ise ReplikArt Sahne Sanatları tarafından 2 perdelik komedi "Haydi Karına Koş" oyunu seyirciyle buluşacak. 15 Temmuz Yerleşkesi Kültür Merkezi'ndeki oyun saat 19.00'da sahnelenecek. Oyunun geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
Sanatçı Cem Adrian da 11 Mart'ta kentte konser verecek. Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki konser saat 21.00'de başlayacak.
,Esma Küçükşahin
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