İç Anadolu'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

AA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindekiler, tarihi Uzun Çarşı'dan başlayarak, Terme Caddesi ve ara sokaklarda denetim yaptı. Akın, maske takan ve kurallara uyan vatandaş ile esnafa teşekkür etti.

Vali Akın, Kırşehir'de sık sık denetim gerçekleştirdiklerini, vatandaş ve esnafa uyarılarda bulunduklarını belirterek, maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına herkesin dikkat etmesini istedi.

Evde izolasyona tabi tutulan ve hastanede tedavisi gerekmeyen vatandaşları da yakından takip ettiklerini dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"İzolasyondan çıkan, evden ayrılan şahısları yurtlara alacağımızı söylemiştik. Bu uygulamamız başladı. Şu anda 3 vatandaşımızı yurtlara aldık. Yurtta izolasyonlarını tamamlatıyoruz. Hem izolasyonları tamamlanırken hem de bu vatandaşlarla ilgili toplum sağlığını tehdit etmek ve salgını yaymaktan dolayı adli ve idari işlem yapıyoruz. Bu nedenle evde izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımızın kesinlikle evden çıkmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız da duyarlı davranıyor, izolasyondan ayrılanları ihbar ediyor. Duyarlılık gösteren, bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Denetime, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hürriyet Caddesi'nde iş yerlerinde ve dolmuşlarda alınan tedbirleri denetledi.

Sezer, gazetecilere, alınan tedbirlerle salgının tırmanışının aşağı yönlü olarak değişmeye başladığını söyledi.

Tüm vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini aktaran Sezer, "Mümkün olduğunca ziyaretleri ve toplumsal hareketliliği kısalım. Hep beraber salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgını Kırıkkaleli vatandaşlarımızla yeneceğiz. En azından bitiremesek de yönetebilir seviyeye çekebileceğiz. Önce kendimizi sonra çevremizdekileri düşünelim. Bunun hem vicdani hem ahlaki hem toplumsal hem de kanuni bir sorumluluk olduğunu unutmayalım." diye konuştu.

- Niğde

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile pazar yeri, işlek cadde, iş yerlerinde denetimde bulundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de vaka artışının devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları araştırmaya göre virüsün en çok aile içi temastan bulaştığını belirten Şimşek, "Bu nedenle aile içi temasa çok dikkat etmemiz lazım. Aile içi temasta yaşlılarımızı korumamız, bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak artış hızını geriye çevirebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kendisinin de hastalığı hafif atlattığına ancak herkesin kolay atlatamadığına dikkati çekerek, "Vatandaşlara tavsiyem, sevdikleriyle aileleriyle çok daha güzel anılar biriktirebilmeleri için kurallara uyulması gerekiyor. İnsan en ufak bir ihmalde hastalığı kapabiliyor. Çok hızlı yayılıyor. Biz vatandaşlarımızın sağlığı için sürekli kuralları hatırlatmak istiyoruz. Artık uyarıyı da geçtik, ceza yazmaya başladık. Cezalar vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmaması için yazılıyor." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri anons yaparak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kentte karantina kurallarına uymayan 14 kişi KYK yurtlarına yerleştirilirken, emniyet ekipleri de 31 Ağustos-14 Eylül arasında yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve karantina kurallarına uymayan 122 kişiye 109 bin 800 lira ceza yazdı.

- Sivas

Sivas'ta Vali Vekili Çağlar Partal ile Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, denetimlere katıldı.

Partal ve Işık, Alibaba Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleştirdikleri denetimde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İl genelinde gerçekleştirilen denetime 1917 personelin katıldığı öğrenildi.

,Muhammet Fatih Gökmen,Serkan Güner,Hamza Tav