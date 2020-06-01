İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı - KONYA

AA

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Konya'da işlek cadde ve sokaklarda hareketlilik yeniden başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin birçok noktasında hareketlilik yaşandı.Çok sayıda sürücü yollara çıkarken, işe gitmek isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkanların maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.Bazı işletmelerin önünde kuyruklar oluştu. İşletmeler müşterilerinin ateşini ölçerken, polis ekipleri de dışarıya maskesiz çıkılmaması konusunda sık sık uyarı yaptı.