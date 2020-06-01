İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı - AFYONKARAHİSAR

Kentte, normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yiyecek içecek işletmeleri, bugünden itibaren yeniden müşteri kabul etmeye başladı.Birçok iş yeri dezenfekte edilirken işletmeler, sosyal mesafeye göre masa düzenine riayet ederek el dezenfektanı ve kullan at tarzı malzemeler kullandı. Öte yandan işletmelerde personeller maske ve eldiven kullanımına dikkat etti. Bazı işletmelere gelen müşteriler ateşi ölçülerek kabul edildi.Afyonkarahisar Kafeciler ve Restorancılar Derneği Başkan Yardımcısı Eren Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bütün restoran ve kafelerin açılış öncesi gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.İşletmelerin yaklaşık 2,5 aydan beri kapalı olduğunu dile getiren Alan, şöyle konuştu:"Detaylı temizliklerimizi ve dezenfektanlarımızı yaptık. Yine hizmetimiz sırasında genelgede yer alan tek kullanımlık malzemelerimizi tedarik ettik. Ayrıca, Afyonkarahisar'daki bütün işletmelerde personellerin eğitimleri yapılarak, kıyafetleri ve maskeleriyle çalışma koşulları sağlandı. Müşterilerimiz belirlenen kurallara uygun olarak işletmelerimize gelebilirler ve gönül rahatlığıyla hizmetlerini alabilirler."Kır Bahçesi İşletmecisi Sait Nazım Doğru da normalleşme sürecinde bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanlarını kaldırdıklarını aktardı.Açık havada sosyal mesafe dikkat edilerek bugünden itibaren misafir kabul etmeye başladıklarına değinen Doğru, personellere gereken eğitim verildiğini ve siparişlere göre hazırlanan yöresel ürünlerin hijyenik şartlarda yapıldığını ifade etti.
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