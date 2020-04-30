İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

AA

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtildi. Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Öte yandan meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu uyarısında bulunuldu.