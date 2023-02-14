IC 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 

IC Holding ve IC Vakfı afet bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Grup, İskenderun’da 3500 metrekare alanda 1500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5000 kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını gelecek hafta açıyor.

Mersin Büyükeceli’de ise 6000 kişinin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayacak yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

Toplam 7500 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyaçlarına cevap verecek bu yaşam alanlarında, mutfak, çamaşırhane, banyo, lokal, çocuk parkı bulunacak.

IC Holding grup bünyesindeki otellerini de 647 afetzede vatandaşın kullanımına açtı.

Grup, çalışmalarını İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüyor.