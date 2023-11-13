İstanbul baraj doluluk oranları uzun süredir devam eden düşüş ve kuraklığın ardından gelen yağışlarla beraber en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Barajlarda yağmurun başlamasıyla birlikte düşük de olsa yükseliş kaydedilmeye başladı. Peki, barajlarda son durum ne? İşte 13 Kasım İSKİ baraj doluk oranları...