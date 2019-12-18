Skysports, Marco Silva ile yollarını ayıran ve yeni bir teknik direktör arayışında olan Everton'ın Carlo Ancelotti'yi takımın başına geçireceğini gündeme getirmişti. Tuttorspor'a göre ise Ancelotti'nin yapacağı ilk transfer Zlatan Ibrahimovic olacak.

MLS ekiplerinden LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan ve birçok kulüple adı geçen Ibrahimovic'in Everton ile görüşmelere başladığı belirtildi. 38 yaşındaki İsveçli golcü, LA Galaxy'den önce Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti.