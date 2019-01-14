Yaptığı birbirinden ilginç açıklamalarla her zaman gündem olmayı başaran Zlatan Ibrahimovic, bu kez Crisitano Ronaldo'yu hedef aldı. ABD'de Los Angeles Galaxy formasını terleten tecrübeli futbolcu, bu sezonun başında "Yeni bir meydan okuma" diyerek Real Madrid'den Juventus'a giden CR7 ile ilgili "Cristiano, yeni mücadeleden bahsedip duruyor. Yıllardır Serie A'ya ambargo koymuş bir takıma gitmek mi mücadele? Mücadele arıyorsa, 2. Lig'den bir takıma gidip onu üst lige çıkarıp şampiyon yapsın. Juventus'a gitmek mücadele falan değil, saçmalık!" ifadelerini kullandı.