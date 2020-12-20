UEFA'nın sorularını yanıtlayan Ibrahimovic, "39 yaşındayım ve artık futbol oynamak zorunda değilim. Ancak ben bu oyuna tutkuyla bağlıyım. Benjamin Button'dan daha iyiyim çünkü bunun yaşayan kanıtıyım. O sadece bir film, ben ise onun yaptıklarını gerçek hayatta gerçekleştiriyorum." dedi.

Hayatta hiçbir zaman tatmin olmadığını ve her zaman daha fazlasını istediğini söylen Milan'ın süperstarı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim yaşımda böyle bir performans gösteren başka oyuncu yok. Oyuncular 30'un üzerine çıktıklarında performans olarak düşmeye başlar ancak bende tam tersi oldu. "

Bazı sporcuların formda kalmak için 1 milyon dolar'dan fazla para harcadığını söyleyen Ibrahimovic, "Ben gerçekten formdayım ve bunun için hiçbir şey harcamıyorum. İşin sırrı kaç para harcadığınız değil, zihniyetiniz. Bunun için ne kadar fedakarlık yaptığınız." şeklinde konuştu.

Yaşı sebebiyle sahada eskisinden daha hızlı yorulduğunu itiraf eden tecrübeli golcü, "Şu anki beynimle 25 yaşındaki Zlatan'ın fiziğine sahip olmak isterdim. Artık çok daha hızlı yoruluyorum. Eskisinden çok daha fazla uyuyorum çünkü vücudumun kendini onarması lazım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan 39 yaşındaki yıldız, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.