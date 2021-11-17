Milli Takım, Karadağ galibiyetiyle 2022 Dünya Kupası’na katılma umudunu sürdürdü. Eleme maçlarına iyi başlamış ancak sonra sendelemiştik. Ardından yeni teknik direktör Kuntz’la bir çıkış yakaladık. Hollanda’nın ardından ikinci olarak play-off'a kalmayı başardık.

Önümüzdeki yıl yapılacak maçlar, Millilerin Katar serüvenini de belirleyecek.

Aslında zor ve uzun bir gece yaşadık. Karadağ deplasmanı zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmaydı. Sert futbol oynayan Balkan ekibi, uzun toplarla sonuca gitmeyi başaran bir takım. Karşılaşmanın başında gelen gol, oyuncularımızı doğal olarak olumsuz yönde etkiledi ancak oyunu bırakmayan, sonuca endeksli bir mücadele izledik.

Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve geldiğinden bu yana 3 galibiyet 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik gösterdi. Gençlerle yola devam etmeyi ilke edinen Kuntz, oyun felsefesini de bu maçlarda gösterdi.

Uğurcan, Kerem, Halil, Berat, Abdülkadir gibi genç oyuncular final diye nitelendireceğimiz son 3 maçta büyük başarı gösterdiler. Kerem yine golünü atarak takımın son maçlarda skor yükünü üstlenen oyuncu oldu.

Karadağ karşılaşmasında öne çıkan isimler vardı. Çağlar ve Hakan’ın performansı takıma yansıdı. Çağlar çizgiden çıkardığı topla maçın kaderini belirledi. Çok şık vuruş yaptığı kafa şutunu da belirtelim. Hakan Çalhanoğlu ise takımın lideri olduğunu kanıtladı. İstediği yerde oynadı. Bir orkestra şefi gibi arkadaşlarını yönetti. İyi paslar attı. Oyunu yönlendirdi. Pas hatası yapmadı. İstenilenin fazlasını verdi. En çok eleştirilen isim olan Hakan, Karadağ maçındaki performansı ile gerçek kimliğini göstermiş oldu.

Kuntz, tecrübeli bir savunma hattının önünü gençlerle örmüştü. Çok koşan, sürekli pozisyon bulmaya çalışan Milliler, kapalı savunmayı karşın iki gol atmayı başardı. Orkun’un galibiyet golü çok şık bir vuruşla geldi. Oyunun kontrolünü rakibe kaptırmadılar. Dikkatli bir savunma yaptık. Hakan çok hızlı paslarla oyunun temposunu yükseltti. Burak biraz daha çabuk olabilse farkı artırabilirdik.

Futbolcular adına zor bir maç olduğunu da vurgulayalım. Kazanmak dışında başka seçenekleri yoktu. Karadağ maçından sonra Hollanda’nın önünde alabileceğimizi de gördük. Üzüldük. Yine de ikinci olup, yola devam etmemiz sevindirici oldu.

Gençlerden oluşan Milli Takım aldığı sonuçlar ve oynadığı oyunla umutlarımızı yeşertti. Mart ayında yapacağımız play-off turu gerçek bir final olacak. Bu serüveni aşabilecek güçteyiz. Hangi takım çıkarsa çıksın, iyi yoldaki takımımız bu zorluğu yenecek güçte.

Teknik direktör Kuntz ve futbolcularımızı bir kez daha tebrik edelim. Hak ederek hedefi gerçekleştirdiler.