Galatasaray, Süper Lig’de yine istediği sonucu alamadı. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemeyen Sarı- Kırmızılı takım taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Trabzonspor’un kazanarak yoluna devam ettiği hafta; zirve iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Başakşehir karşısında ancak beraberliği kurtarabildi.

Kazanmayı başaramayan Galatasaray’ın en büyük sorunu gol yollarında etkin olamayışı elbette. Başakşehir maçı seyirci desteği ile bambaşka bir sonuçla biter diye bekleniyordu. Önceki maçlarda görüldüğü gibi, Sarı-Kırmızılı takımın sorunu organize olamayışı. Kapanan savunmaları aşma konusunda bir plan olmayınca golün gelmesi de çok zor.

Geçen hafta Sivas karşısında oynanan oyun kötüydü. Başakşehir maçı bir anlamda taraftarla barışma ve eksiklerin giderilmesiydi. Fatih Terim’in sahada olmayışı elbette takımı etkiliyor. Buna rağmen, takım yine de mücadele olarak büyük hamle içerisindeydi.

Futbolun olmazsa olmazı gol. İstediğiniz kadar iyi oynayın mücadele ortaya koyun eğer gol atamıyorsanız hepsi çöp kutusuna gidiyor. Verilen bunca emeğin karşılığını almak için golü atmak zorundasınız. Onun için de pozisyona girmek ve girilen pozisyonlarını değerlendirilmesi birinci koşul.

Birçok karşılaşmada bu sorunu görüyoruz. İyi oynayıp, topu kaleyle buluşturamayan takımlar büyük bir hezimetle karşı karşıya kalıyorlar.

Galatasaray, erken yediği golden sonra oyundan kopmadı açıkçası. Beraberliği yakalama adına özellikle ikinci yarı büyük bir performans ortaya koydular. Galip de gelebilirlerdi. Ancak, sorun baştan beri söylediğimiz gibi orta alanda kilitleniyor. Organizasyon olmayınca, amaçsız ataklar boşa kürek çekmeye benziyor.

Başakşehir, merkezi kapatarak gole geçit vermeyeceğini gösterdi. Dar alanda oyunu kabul etti. Galatasaray bu tuzağa düştü. Boşta kalan kenarları kullanmayı beceremedi. Kenar ortaları gelmeyince, oyun sıkışık ve kalabalık savunma içerisinde oynandı.

Kabul etmek gerekir ki, Başakşehir alan savunmasını çok iyi yaptı. Pas şansı vermedi. Fizik olarak diriydiler. Zaten iyi bir kadroya sahipler. Bireysel özellikleri yüksek bir ekip oldukları ortada. Bu tür bir takıma karşı Galatasaray, yenilgiden gelip beraberliği sağlamasını bildi. Son anlarda fırsatlar yakaladılar. Ancak bitiricilik konusunda zayıf kaldılar. Halil, Kerem bir an önce sonuca gitme isteği ile telaşlı oynadılar. Diagne de gününde değildi.

İkinci yarı tüm kozlarını kullanan Sarı-Kırmızılı takım, yaptığı hamlelerle oyun üstünlüğünü sağladı. Arka arkaya galip gelememe psikolojisinin etkilerini gördük. Başakşehir’in taktiğini bozacak bir taktik geliştirme yerine, şutlarla sonuca gitmek istendi.

Orta alanda yer alan oyuncuların, geriye oynama yerine forvete olumlu pasları beklendi. Berkan, savunmada iyi ancak ileri oynamada zayıf.

Alınan beraberlik, zirve için yetersiz elbette. Fatih Terim, kapanan savunmalara karşı kenarları etkin kullanma konusunda daha fazla kafa yormalı. Çok iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen, kendi seyircisi önünde kazanamayışı anlamlıdır. Galatasaray gibi bir takımın son 6 maç galip gelemeyişi affedilir gibi değil…