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        Haberler Futbol İbrahim Yıldız yazdı: Türk oyuncu yok - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Türk oyuncu yok

        Transfer döneminde kulüpler son sürat devam ederken kadrolarını güçlendiriyorlar. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, transferlerde yerli oyuncu sayısının azlığına vurgu yaptı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:35
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        "Türk oyuncu yok"
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        Futbolda transfer tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig’in gözde kulüpleri kadrolarını güçlendirme adına kesenin ağzını açtılar.

        Uzun süredir şampiyonluk heyecanı yaşayamayan Fenerbahçe yine transferin en dikkat çeken takımı oldu. Geçen sezon Portekizli teknik adam Jesus’la sezona iddialı giren Sarı-Lacivertliler, aldığı çok sayıda futbolcuya rağmen amacına ulaşamadı.

        Fenerbahçe önümüzdeki sezon öncesi şu ana kadar yaptığı transferlerle ezeli rakiplerini geride bıraktı.

        Becao, Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko, Kent ve Umut’u renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, bir kaleci, orta saha ve bek oyuncu almak için yoğun çaba gösteriyor.

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        Bilindiği gibi, başkan Ali Koç, teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ı getirerek camia içerisindeki tartışmalara nokta koymuştu. Ardından, taraftarı mutlu edecek şampiyon kadroyu kurma adına kurmaylarına talimatı verdi.

        Fenerbahçe’nin transfer atağı baş döndürücü bir hızla sürerken, bir başka sorun da kafaları karıştırdı.

        Anlaşılacağı gibi, 8 yeni yabancı oyuncu ilk 11’de yer alacak ancak 3 Türk oyuncunun kimler olacağı sorusu henüz yanıtsız.

        Transferi söz konusu olan Ferdi takımda kalırsa, banko oynayacak iki Türk oyuncuya ihtiyaç olduğu bir gerçek.

        İsmail Kartal ve ekibi kadro mühendisliğini çok iyi yapmak zorunda. İlk 11’de oynayacak kaliteli 3 hatta 6 Türk futbolcu olmazsa olmaz.

        İlerleyen günler ne gösterir hep birlikte göreceğiz.

        TRANSFERDE YERLİNİN ADI YOK

        Başta 4 Büyükler olmak üzere, yabancı futbolcu transferi konusunda takımların çok iştahlı olduğu ortada.

        Önceki yıllara baktığımızda, en az 8 Türk oyuncunun 4 büyüklerin radarında olduğu ve ciddi bonservis ücretleri ödendiğini görüyoruz.

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        Bu yaz döneminde ise Fenerbahçe’nin Eyüpspor’dan aldığı Umut dışında dikkat çeken başka bir transfer olmadı.

        Süper Lig’de 400’ü aşkın Türk oyuncu var. Tek bir oyuncunun bile gündeme gelmemesi düşündürücüdür.

        Yeterli kalitede yerli oyuncu yok iddiaları elbette tartışılır ancak, bu sistemde üst düzey oyuncu nasıl ortaya çıkacak sorusuna kafa yormak gerekir.

        18 yaşındaki Arda Güler’in İspanya’ya rekor bir ücretle gitmesi, kulüpleri belki uyandırır.

        Adı olan altyapıyı gerçek anlamda içselleştirip, yatırım olarak algılarsak ülkemizin yabancı çöplüğüne dönüşmesini önleyebiliriz.

        Bırakın kendi takımlarımıza iyi yerli oyuncu bulmayı, Avrupa’ya ihraç kapılarını da zorlarız.

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