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        Haberler Spor Futbol İbrahim Yıldız yazdı: Simon Kuper'den Türk futbolu yorumu - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Simon Kuper'den Türk futbolu yorumu

        İngiliz spor yazarı Simon Kuper, 30 yıl önce yazdığı "Futbol asla sadece futbol değildir" kitabı ile büyük yankı uyandırmıştı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kuper'in futbolumuz için söylediklerini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:16
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        Simon Kuper'den Türk futbolu yorumu
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        Dünya’nın bir numaralı futbol yazarı İngiliz Simon Kuper, 30 yıl önce yazdığı “Futbol asla sadece futbol değildir” kitabı ile büyük yankı uyandırmıştı.

        Uganda doğumlu Kuper, Amerika ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaşadı. Yazdığı futbol kitapları ile dikkat çekti. Sayısız futbolcu ve teknik adamla yaptığı röportajlar, incelemeler kitaplarının geniş kitlelerce beğenilmesine ve ilgi görmesine neden oldu. Oxford ve Harvard Üniversitelerinde tarih eğitimi gören Kuper’in asıl ilgi alanı futbol oldu. Yazarlığa çok genç yaşlarda başlayan Simon Kuper, İstanbul’a da gelerek çalışmalarda bulunmuştur.

        Türk futbolunun evrensel bir futbol sitilinden uzak olduğunu dile getiren Kuper, değişime ayak uyduramadığımızı vurguladı. Kuper’e göre, futbolumuzun yıldız oyuncular çıkaramayışının en önemli nedeni çocukların oyun alanlarının olmayışı.

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        Kentleşmenin getirdiği sorunlara değinen İngiliz yazar, İstanbul’un 16 milyonluk nüfusuna değinerek, boş alanların olmayışının çocuklar için büyük sorun olduğunu vurguladı.

        Kuper, Türk futbolunun yükselişe geçmemesinin bir başka nedeni için de teknik adamların kendilerini geliştiremediğini söyledi.

        Bir televizyon kanalında, eski Habertürk çalışanı Kürşat Yılmaz’ın Kuper ile yaptığı söyleşi de ilginç saptamalar vardı. Simon Kuper’in futbolumuz için söylediklerinin bir bölümü satır başları ile şöyle:

        - Avrupa ülkeleri oyunu daha iyi oynamak için sürekli birbirlerinin kültürlerinden besleniyor. Yeni fikirler, taktikler, fiziksel hazırlık çalışmaları, çocuklar için projeler, istatistiklerin kullanımı gibi…

        - Futbolun gelişimi için, çocukların oyun oynayacak alana sahip olması önemli. İstanbul’da böyle bir alan var mı? Çocuklara oynama fırsatı vermeliyiz. Sağlıklı olmaları, hayattan zevk almaları için bu gerekli. İstanbul, Hint ya da Çin şehirleri gibi tıka basa dolu. Bu durum futbol potansiyelini zayıflatıyor.

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        - Örneğin 300 bin nüfuslu İzlanda sürekli Dünya Kupası’nda oynuyor. Çünkü, herkesin spor yapma, futbol oynama imkanı var. Boş alanları çok.

        - Türk takımları çok iyi yabancı oyuncular transfer ediyor. Ancak çok iyi Türk oyuncu çıkmıyor.

        - Türk futbolunun çalışanları, Batı Avrupa’da neler olduğunu izlemiyor, bilmiyorlar. Öğrenerek, düzelterek gelişmeliyiz.

        - Türkiye’de teknik direktörlerin etkisi abartılıyor. Teknik direktör, iyi oyuncuların iyi bir organizasyonun olduğu takımda başarılı olur. Kötü oyuncularla kötü bir yapıyla olmaz.

        - Futbolda en önemli şey futbolcudur. Çok kaliteli oyuncularınız varsa, işin yüzde 90’ı bitmiş demektir.

        - Transferleri teknik direktörlere bırakmamak gerekir.

        - Dünyadaki liglerin yüzde 90’ı fakir. Bu nedenle bahis veya maç satma gibi sahtekarlıklar için daha fazla fırsat oluşuyor.

        - Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sizin için önemli. Dünya’da çok sayıda derbi var. Almanya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerde ki derbilerde orada yaşayan insanlar için önemli ve büyüktür.

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        - Futbol tutkunuz ve ülkenizin büyüklüğüne oranla çok yüksek düzeyde iyi futbolcunuz yok.

        - Futbol bir stres oyunu. Futbolcuların en büyük korkusu kötü oynamak. Bir anlam da korkuya meydan okuyorlar. İyi futbolcuların ortak özelliği stres.

        - Futbol bir oyun. Gerçek hayatın kendisi değil. Ancak, gerçek hayatın pek çok yansımasını gördüğümüz bir yer.

        - 30 yıl önce "Futbol Asla sadece futbol değildir" demiştim. Şimdi ise futbol çok şey…

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