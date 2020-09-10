Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda taraflı tarafsız her kesim tarafından benimsenmişti.

İş dünyasında yaptıkları ile tanınan Özdemir, 'futbolun abisi' olacaktı. Gerçekten de tüm kulüpler Özdemir'i 'Nihat Abi' olarak gördü.

Bu kadar çok tartışmanın yaşandığı ve sorunların çığ gibi büyüdüğü futbol dünyasında 'Nihat Abi' gibi birine ihtiyaç vardı.

Nihat Özdemir'in futbol ile ilgisi çok eskiye dayanıyor. Ankara'da müteahhitlik yaparken Ankaragücü kulübüne maddi ve manevi destekte bulunmuş, hatta yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştü.

Ardından Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yaptı, sarı lacivertlilerin zor dönemlerinde dik duranların başında geldi.

Bu nedenle federasyon başkanlığı sürecine kimse itiraz etmediği gibi 'abi' olarak da kabul gördü.

Fakat ne oldu ise 'Nihat Abi'nin federasyon başkanı olmasından sonra oldu.

Federasyon öyle yanlış taleplerde bulundu ki futbol kulüpleri tamamına itiraz etti.

Federasyon ile kulüpleri karşı karşıya getiren federasyonun tüm bu taleplerine sırasıyla bakmak gerekirse;



- Liglerin 15 Ağustos'ta başlanması istendi.

- Yabancı oyuncu sınırı getirilmek istendi.

- Pandemi döneminde liglerden düşmenin olması istendi.

- Bu yılki maçların bir miktar seyircili oynanması istendi.

- Bankaların şartlarına kulüplerin imza atması istendi.

- PFDK'nın yapısı korunsun istendi.

- Yayıncı kuruluş ile ilgili konularda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ne denilirse kulüplerin razı olması arzu edildi.

- Rezerv lig yapılması konusu yavaşlatılmak istendi.

Tüm ısrarlara rağmen, federasyon tüm bu taleplerinde geri adım atmak zorunda kaldı ve kulüplerin dediği oldu.

Mehmet Sepil başkanlığındaki Kulüpler Birliği, futbolun yönetim merkezinin bütün dünyada olduğu gibi kulüplerin kararlarına bağlı olmasını başardı. Çünkü parayı ortaya çıkaran kulüplerdi.

Özetle, kulüpler dünyanın önemli futbol merkezlerinde de federasyonların futbolun tüm işlerine müdahil olmadığı gibi, Türk futbolunda da böyle bir yapı kurulmasını istiyor.

Peki ne oldu da herkesin 'Nihat Abi'si ile kulüplerin arası açıldı?

Türkiye'de futbol denilince ilk akla gelen kulüplerden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanlarının katılmadığı ve resmi hiçbir makamın temsil edilmediği bir mali genel kurula tanık olduk.

Öyle bir mali genel kurul ki kurulda delege sayısının yeterli olmadığı için, 15 kadar delegenin isim değişikliği yaptığı, üstelik dinleyici bölümünde yer alması gereken resmi görevli kişilerin delegeler arasında oturup oy verdikleri iddialar arasında.

Cezalı kişilerin başka federasyonların toplantısına giremedikleri bilinirken, ceza almış başkanların genel kurula katılarak oy vermelerini anlamak mümkün değil.

Üstelik genel kurul kararı katılımcılara zamanında tebliğ edilmedi.

Her bir maddenin ayrı ayrı oylanması gerekirken, maddeler birleştirilerek yasal olmayan bir şekilde oylandı.

İlk itirazda genel kurulun iptal edilmesi söz konusu.

Avrupa'dan Türk futboluna destek maksadıyla gönderilen yardım parası ile önce Riva'ya otel yapıp, sonra bu oteli Gençlik ve Spor Bakanlığı'na satan federasyon, bu satışın onayını genel kurulda almadan, denetleme raporuna 'olur, uygundur' yazısı yazdırdı.

Açıkçası bunca yanlış ve beceriksizliğin 'Nihat Abi'nin dönemine denk gelmesi ilginç.

Yönetim Kurulu'nun en tecrübeli üyesi Servet Yardımcı'nın iyi niyet ve gayreti de ortada.

Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki federasyonda bunca yanlış karar veren profesyonel kadronun gözden geçirilmesi gerekiyor. Geçmiş dönemin başarısız isimleri Nihat Bey'i ciddi anlamda sıkıntıya soktu.

'Futbolun Nihat Abisi', kendi şirketlerinde görev vermeyeceği isimler ile bu yola daha ne kadar devam edebilir bilinmez.

Artık ligler başlıyor. Nihat Başkan'ın ısrarla talimat vermesine rağmen limit konuları hala düzeltilmedi.

Bu durum oyuncu satışından büyük gelir elde eden ve şirket olan kulüpleri olumsuz etkiliyor.

Kasadaki parayı transferde kullanamıyorlar. Federasyon Lisans Kurulu, borçlu takımlara uyguladığı yöntemi Kasımpaşa gibi kulüplere de uygulamak istiyor.

Tüm bunları alt alta sıralayınca, 'futbolun Nihat Abisi' ve iş dünyasının başarılı ismi Nihat Özdemir'in, federasyon başkanı olarak başarısız olması mı isteniyor sorusu akla geliyor.