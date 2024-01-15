İbrahim Yıldız yazdı: Mutluluğun adı Mertens

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Galatasaray, kendi sahasında Kayserispor’u 2-1 yenerken Mertens’in yüksek performansına ne kadar sevinse azdır.

36 yaşında ki Mertens, oynadığı oyun ve attığı gollerle takımına 3 puan kazandırdı. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşması için takıma moral depoladı.

Kayserispor maçının kolay geçeceği öngörülüyordu. Rakip takımın eksikleri çoktu. Bazı oyuncuları ara transferde ayrılmıştı. Üstelik transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorluklar yaşıyordu. Böyle bir takıma karşı, Galatasaray’ın farklı bir oyun ve gollü skor alacağını düşünmek doğaldı elbette. Ancak, taraflı tarafsız herkesi şaşırtan bir maç izledik. Sarı-Kırmızılılar beklenen üstün oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Tempo yoktu, önde baskı yapılamadı. Pozisyon çeşitliliği bir yana, kazanma adına umutlanmak dakikalar ilerledikçe zayıflıyordu. 26 ve 86. Dakikalarda sahne alan Mertens takımına galibiyeti hediye ederken, oyun olarak da arkadaşlarının çok önünde yer aldı. REKLAM

İstek, mücadele ve enerjisi ile Sarı-Kırmızılıları oyunda tutan isim oldu. Bugüne dek, değişecek isim gözü ile bakılan, 60’lardan sonra oyundan çıkacak ilk kişi olarak belirlenen Mertens gecenin kahramanı oldu. Galatasaray’ın kötü oynamasının sorgulanması gerekiyor elbette. Takımda yıldız oyuncu bolluğu ortada. Zaha, Tete, Ndombele performans olarak sürekli geriye gidiyor. Oyuna karakter koyamıyorlar. İsteksiz oluşları ortada. Orta sahada Torreira yalnız kalıyor. Icardi’nin yokluğu aranıyor. Halil, bu işin altında kaldı. Gol sorununu çözmesi olası değil.

4 oyuncunun sahada olup da , oyunda olmayışı takımın bütününü ciddi anlamda etkiliyor. Bunun yanı sıra, Boey sakatlıktan yeni döndü. Eski günlerini aratıyor. Zorunluluktan sol bek oynayan Barış, bu bölgenin adamı değil. Eksiklere bir de kötü oynayanları eklediğiniz de iyi oyun beklemek hayalden öteye gitmiyor. Bu nedenle Galatasaray kazandığı için çok sevinmeli. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçtiler. Hakeme gelince, VAR’ın yönettiği bir maçın görevlisiydi. İki penaltıyı VAR’ın uyarısı ile verdi. Mertens’in attığı golü yine VAR’ın tespiti ile iptal etti.

Kaleci Muslera’nın da yine hakkını vermeliyiz. Bahoken’in penaltı vuruşunu kurtarması takıma direnç ve moral verdi. Okan Buruk, takımdaki kötü oyunu giderecek tek kişi. Elinde bulunan isimlerden daha etkili bir 11 kurabilir. Yıldız isimler mi, yoksa takım için oynayanlar mı? Tercih Okan Buruk’un…