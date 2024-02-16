İbrahim Yıldız yazdı: Muslera'nın yüzü Icardi'nin ayağı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Galibiyet golü 90+1'de Icardi'den geldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi
Galatasaray Avrupa Lig’inde Çekya takımı Sparta Prag’ı 3-2 yenerek büyük avantaj sağladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip ilk 15 dakika üstün bir oyun sergiledi. Bu dakikalar Sarı-Kırmızılılar adına sıkıntılı geçti. Ancak kalede Muslera gibi usta bir isim olunca işler kolaylaştı.
Tecrübeli kaleci iki net gollük pozisyonda Sparta Prag forvetine şans tanımadı. Oyun bu iki kurtarış sonrası başka bir aşamaya geçti.
Kerem Demirbay’ın orta sahadan rakip ceza alanına kadar götürdüğü topu, güzel bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden ağlara göndermesiyle birlikte oyun üstünlüğü Galatasaray’ın eline geçti.
İlk yarı harika bir maç izledik. Oyunu istediği gibi yönlendiren, fırsatlar bulan Sarı-Kırmızılılar oldu. Baskı kurdular. Fırsatlar yakaladılar. Taraftar güzel oyunla birlikte coştu. Bu coşku sahaya yansıdı.
İkinci yarıyla birlikte farklı bir mücadele izledik. Sparta Prag’ın beraberlik golüne, Mertens yanıt verirken, savunmaya çarpan topun ağlarla buluşması Galatasaray’ı yeniden oyunda tuttu.
62.dakikada Nelsson’un kırmızı kart görmesi, ister istemez moralleri bozdu. Beraberlik golüyle birlikte iş krize doğru gitti. 10 kişi kalan Sarı-Kırmızılılar eksik kalmalarına karşın mücadeleyi bırakmadı.
Sahanın en iyilerinden birisi olan hakem, bu kez Sparta Praglı oyuncuya kırmızı kart gösterince, 10’a 10 kalan takımların oyunu izleyenlere büyük heyecan yaşattı.
Kontra topla iyi çıkan rakip takımın kaçırdığı ya da Muslera’nın yüzüyle kurtardığı top, maçın en önemli anıydı.
Uzatmanın ilk dakikasında bu kez sahneye çıkan Icardi oldu. Barış’ın getirdiği topu usta bir vuruşla köşeye bıraktı. Maçın sonucunu da belirlendi.
Bu maç Galatasaray adına önemliydi. Avrupa’da ilerlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar alınan bu galibiyetle ciddi bir dönüş ve avantaj sağladılar.
Maça damga vuran isim tartışmasız kaleci Muslera’ydı. 3 önemli kurtarış yaptı. Golcü Icardi ise, beklendiği gibi kurtarıcı rolünü hakkıyla yerine getirdi.
Sparta Prag’ın geriden oyun kurma isteği, Galatasaray adına büyük fırsattı. Kaptırılan toplar pozisyona dönüştü. Sarı-Kırmızılı forvet biraz daha dikkatli olabilse skor artabilirdi.
İlk yarı Kerem Demirbay, güzel bir oyun çıkardı. İkili mücadeleleri kazandı. İyi paslar attı. Harika bir gol attı. Kırmızı kart görene kadar Nelsson’da hatasızdı.
Karşılaşmanın rövanşı zor gibi gözüksede, Galatasaray kalite ve tecrübe olarak rakibine göre daha üstün. Prag’daki maç İstanbul’dan daha kolay olabilir. Yeter ki, tempolu oyunun son ana kadar sürdürülmesi.
Okan Buruk, yeni transferleri ikinci maçta kullanmayı yeğleyecektir. Zaha’nın daha önce oyuna girmesi doğru olurdu. Savunmada kötü olan Sparta Prag’ı zorlayacak bir isim Zaha.
Alınan galibiyet, Sarı-Kırmızılılara ligde de büyük moral olacak şüphesiz.