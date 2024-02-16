İbrahim Yıldız yazdı: Muslera'nın yüzü Icardi'nin ayağı!

Galatasaray Avrupa Lig’inde Çekya takımı Sparta Prag’ı 3-2 yenerek büyük avantaj sağladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip ilk 15 dakika üstün bir oyun sergiledi. Bu dakikalar Sarı-Kırmızılılar adına sıkıntılı geçti. Ancak kalede Muslera gibi usta bir isim olunca işler kolaylaştı.

İlk yarı harika bir maç izledik. Oyunu istediği gibi yönlendiren, fırsatlar bulan Sarı-Kırmızılılar oldu. Baskı kurdular. Fırsatlar yakaladılar. Taraftar güzel oyunla birlikte coştu. Bu coşku sahaya yansıdı.

Kerem Demirbay’ın orta sahadan rakip ceza alanına kadar götürdüğü topu, güzel bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden ağlara göndermesiyle birlikte oyun üstünlüğü Galatasaray’ın eline geçti.

Tecrübeli kaleci iki net gollük pozisyonda Sparta Prag forvetine şans tanımadı. Oyun bu iki kurtarış sonrası başka bir aşamaya geçti.

Sahanın en iyilerinden birisi olan hakem, bu kez Sparta Praglı oyuncuya kırmızı kart gösterince, 10’a 10 kalan takımların oyunu izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Maça damga vuran isim tartışmasız kaleci Muslera’ydı. 3 önemli kurtarış yaptı. Golcü Icardi ise, beklendiği gibi kurtarıcı rolünü hakkıyla yerine getirdi.

Bu maç Galatasaray adına önemliydi. Avrupa’da ilerlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar alınan bu galibiyetle ciddi bir dönüş ve avantaj sağladılar.

Uzatmanın ilk dakikasında bu kez sahneye çıkan Icardi oldu. Barış’ın getirdiği topu usta bir vuruşla köşeye bıraktı. Maçın sonucunu da belirlendi.

Kontra topla iyi çıkan rakip takımın kaçırdığı ya da Muslera’nın yüzüyle kurtardığı top, maçın en önemli anıydı.

İlk yarı Kerem Demirbay, güzel bir oyun çıkardı. İkili mücadeleleri kazandı. İyi paslar attı. Harika bir gol attı. Kırmızı kart görene kadar Nelsson’da hatasızdı.

Karşılaşmanın rövanşı zor gibi gözüksede, Galatasaray kalite ve tecrübe olarak rakibine göre daha üstün. Prag’daki maç İstanbul’dan daha kolay olabilir. Yeter ki, tempolu oyunun son ana kadar sürdürülmesi.

Okan Buruk, yeni transferleri ikinci maçta kullanmayı yeğleyecektir. Zaha’nın daha önce oyuna girmesi doğru olurdu. Savunmada kötü olan Sparta Prag’ı zorlayacak bir isim Zaha.

Alınan galibiyet, Sarı-Kırmızılılara ligde de büyük moral olacak şüphesiz.