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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: Mert tuttu Cenk attı - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Mert tuttu Cenk attı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 00:54 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:54
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        "Mert tuttu Cenk attı"
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        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi grubunda Brugge’den galibiyet değerinde bir puan aldı.

        Trabzonspor yenilgisinden sonra Şenol Güneş’in oyun planı ve sahaya çıkardığı takım çok eleştirilmişti.

        Belçika’da oynanan maç, Trabzon karşılaşmasından daha kötüydü.

        Maçın genelinde rakibin üstünlüğünü kabul eden Siyah-Beyazlıları kurtaran adam kaleci Mert oldu.

        9 kurtarış yapan Mert, altı yüzde 100 diyebileceğimiz gol pozisyonuna geçit vermedi.

        Brugge’in 2 şutu da direkten döndü.

        Buna karşın Beşiktaş’ın Cenk’in attığı gol dışında, Muleka’nın şutunu saymaz isek pozisyonu yoktu.

        Rakibin enerjisi ve fiziksel gücüyle baş etmekte zorlanan Siyah- Beyazlılar çok güç anlar yaşadı.

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        Kendi sahasında oyunu kabul eden Beşiktaş, oyun kurmakta zorlandı. Pas hatalarının fazlalığı, rakibe verilen sayısız gol pozisyonu dikkat çekti.

        İlk 15 dakika Brugge fırtınasını izleyince çok gollü bir maç beklendi.

        Her iki kanattan gelen ataklar karşısında telaşlanan, sıradan takımları gibi amaçsız vurulan toplar, dönen topların kazanılamaması yadırgandı doğrusu.

        Alışılan Beşiktaş’ın dışında bir takım vardı sahada. Her oyuncu aldığı topla ileri gitmek istedi. Kaptırılan toplar, rakibin atağına dönüştü.

        Organizasyon yoktu. Orta alanda top çevirmek dışında bir şey yapamadılar.

        Avrupa maçlarında şunu görmek mümkün. Rakipler çok hızlı oynuyorlar. Bizim takımlarımız ise, ağır çekim gibiler.

        Baskıyı gidermek için yapılması gerekenleri bir türlü yapamıyoruz.

        Şenol Güneş, kötü giden oyunu çevirmek adına geç hamleler yaptı.

        Cenk beraberlik golünü atarken, kendine özgü vuruşunu da gösterdi. Aboubakar’ın pasını harika bir ustalıkla sonuçlandırdı.

        Bu kadar vasat oyunla alınan bir puanın değeri elbette çok büyük. Grubun en iyi takımlarından biri olan Brugge yenilmemek de önemli diyebiliriz.

        Alan savunmasını yapmakta zorlanan Beşiktaş, kenarlardan gelen tüm akınları seyretti. Belçikalı oyuncular savunmayı rahat geçtiler. Şansları yanlarında olsa ya da Mert olağanüstü bir maç çıkarmasa ciddi bir skor ortaya çıkabilirdi.

        Beşiktaş kötü oynadığı bir Avrupa maçından aldığı bir puana ne kadar sevinse azdır.

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