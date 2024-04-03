İbrahim Yıldız yazdı: Kaostan mutlu sona

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Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından, 25 bine yakın taraftarla yapılan genel kurul sonrası Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyeti ile hedefe yürüyüşünü sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler 14 günlük arayı futbol olarak iyi değerlendirmiş. Kaos ortamını unutturan futbolcular harika bir maç sergiledi. Saha dışındaki tartışmalardan uzak, oyuna odaklanan anlayış 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı. Eksik oyuncular vardı. İdeal kadronun dışında bir ekip sahaya çıkmıştı. Osayi, Fred,İsmail, Mert Hakan, Batsuayi ve Livakovic gibi oyuncular kadroda yer almamıştı. Özellikle orta sahada uzun süredir yan yana oynamayan Zajc ile Krunic’in nasıl oynayacağı merak ediliyordu.

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Ancak, maçın başlamasıyla birlikte sahada harika bir takım izledik. Kazanmayı içselleştirmişlerdi. Rakibe baskı yaptılar. İlk 45 dakika Adana Demirspor sahasından çıkmakta zorlandı. Aslında maç ilk 15 dakikada bitebilirdi. Beklenenden çok fazla pozisyon yakaladılar. Direkten dönen iki top dışında 4 gol attılar. Taraftarın büyük desteği ile şampiyonluk yolunda yara almadan yola devam etme adına önemli bir mesaj verdiler. Temposu yüksek, heyecanlı, seyir zevki olan güzel bir oyun ve mücadele izledik. Adana Demirspor’un oyunu geniş alanda düşünmesi Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdı. Kaptan Dzeko önemli işler yaptı. Duvar gibiydi. Top tuttu, arkadaşlarına pozisyonlar yarattı. Güzel de bir gol attı. İrfan Can’ın hızlı taç atışını iyi değerlendirdi. REKLAM

Gecenin unutulmaz anı şüphesiz Tadic’in orta sahadan attığı goldü. Kalecinin ileri çıktığını gören tecrübeli oyuncu kariyerinin en önemli gollerinden birini atarak tarihe geçmeyi başardı. Fenerbahçe’nin aldığı galibiyet şampiyonluk amacı için çok önemliydi. Güzel oyunu gollerle süslemesini bildiler. Bu işin sahada biteceğini herkese gösterdiler. Baştan sona oyunu bırakmadılar. Sürekli golü düşündüler. Kaleci İrfan Can’ın hatası takımı kısa bir süre telaşlandırdı. Fakat, bu sezonun özellikle ilk 25 dakikası müthiş diyebileceğimiz bir tempoda geçti. İyi futbol, farklı sonuç Sarı-Lacivertli takımda inanmışlığın ve birlikteliğin yansımasıydı. Karşılaşmanın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise zemine Türkçe ve İngilizce olarak yazılan Adil rekabet mesajıydı. Futbol tarihimizde ilk kez gördüğümüz bir uygulamaya da tanık olduk açıkçası. REKLAM

Fenerbahçe’de kapasitesi yüksek ve teknik becerisi üst düzey bireysel oyuncular dikkat çekti. Sol kanat çok iyi çalıştı. Ferdi-Tadic ikilisi bir makine gibiydi. Szymanski uzun süre sonra beklenilen performansını sergiledi. Ara pasları, savunma arkasına sarkması ofansif gücü destekledi. Çok eleştirilen Krunic, forvete katkı anlamında fazla etkin olmasa da, savunma görevini eksiksiz yaptı. İyi alan kapattı. Mert’te bir tutukluk söz konusuydu. Buna rağmen takım olarak bir bütünlük söz konusuydu. Çok coşkulu ve istekliydiler. Son vuruşlarda dikkatli olabilseler çok farklı bir skor alabilirlerdi.

Adana Demirspor galibiyeti, Sarı-Lacivertlileri şampiyonluk yarışının içinde tuttu şüphesiz. Kelimenin tam anlamıyla dört dörtlük bir maç çıkardılar. İzleyenlerin büyük keyif aldığı, zaman zaman nefeslerin kesildiği anlar vardı. Taraftarının önünde bu kadar güzel bir oyun yaşanılan olumsuzluklara verilen en önemli yanıt oldu.