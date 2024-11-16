İbrahim Yıldız yazdı: Golcümüz yok!

UEFA Uluslar Ligi’nde Kayseri’de oynadığımız maçta Galler ile golsüz berabere kaldık.

Son dakikalarda Kerem’in penaltı vuruşunu dışarı atması büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Karşılaşmaya iyi başlayan, önde baskı yapan Milliler Galler’i sahasından çıkarmadı. Sağ ve sol kanattan geliştirilen ataklar kalabalık savunma içerisinde sonuçsuz kaldı.

Çok fazla atak heyecanı artırdı. Üst üstü attığımız şutlar, gole yaklaştığımız anlar maçın farklı geçeceği izlenimi verdi.

Yunus’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon ilk yarının en net gol beklentisiydi. Yunus topu kaleciye nişanladı.

İkinci yarı, Galler oyunu dengeledi. Öne çıktılar. Zaman zaman bizi zorladılar. Bu ara, Galler’in ilk yarı iki net gol pozisyonu yakaladığını da belirtelim.

Sorun kadroda golcü bir oyuncunun olmayışıydı. Kafa toplarında etkili bir santrafor çok arandı.

Bu katı savunmayı açmak için çok çaba göstermemize karşın topu ağlara gönderme becerisini gösteremedik.

Mert de ataklara katıldı. Fakat Galler ceza sahasının kalabalık oluşu tam anlamıyla bir duvar gibi karşımızdaydı.

Yunus, Kerem, Barış bireysel özelliklerine güvenerek pas yerine şutu düşündü. Oyun belli anlar da telaşla birlikte karambole döndü.

Baskılı oynamamıza rağmen, bir türlü istenilen golün gelmeyişi doğal olarak oyuncuların motivasyonunu bozdu. Biran önce golle buluşmak isteyen oyuncularımız olmadık anlarda şut attılar.

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, tıpkı oyuncular gibi telaşa kapıldı. Yaptığı değişikliklerle sonuca gitmek istedi. Hakan ve Arda’nın oyundan erken çıkarılması hataydı.

Arda için söylenecek tek şey müthiş bir beyin. Attığı ara paslar, oyunu ters yöne açması harikaydı. Tek hatası ceza sahasındaki kötü vuruşuydu. Arda, kendini fiziksel olarak çok geliştirmiş.

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Tekniğini fiziksel güçle bütünleştirerek farklı bir boyuta erişmiş.

Galler, yenilmeyecek bir takım değil. Kalite olarak Milli Takımımızın çok altında. Katı savunma ile oynadılar. Tek özellikleri hızlı çıkışları ve defansta hata yapmamalarıydı.