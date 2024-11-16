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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Yıldız yazdı: Golcümüz yok! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Golcümüz yok!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 22:57 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:57
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        İbrahim Yıldız yazdı: Golcümüz yok!
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        UEFA Uluslar Ligi’nde Kayseri’de oynadığımız maçta Galler ile golsüz berabere kaldık.

        Son dakikalarda Kerem’in penaltı vuruşunu dışarı atması büyük hayal kırıklığı yaşattı.

        Karşılaşmaya iyi başlayan, önde baskı yapan Milliler Galler’i sahasından çıkarmadı. Sağ ve sol kanattan geliştirilen ataklar kalabalık savunma içerisinde sonuçsuz kaldı.

        Çok fazla atak heyecanı artırdı. Üst üstü attığımız şutlar, gole yaklaştığımız anlar maçın farklı geçeceği izlenimi verdi.

        Yunus’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon ilk yarının en net gol beklentisiydi. Yunus topu kaleciye nişanladı.

        İkinci yarı, Galler oyunu dengeledi. Öne çıktılar. Zaman zaman bizi zorladılar. Bu ara, Galler’in ilk yarı iki net gol pozisyonu yakaladığını da belirtelim.

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        Baskılı oynamamıza rağmen, bir türlü istenilen golün gelmeyişi doğal olarak oyuncuların motivasyonunu bozdu. Biran önce golle buluşmak isteyen oyuncularımız olmadık anlarda şut attılar.

        Yunus, Kerem, Barış bireysel özelliklerine güvenerek pas yerine şutu düşündü. Oyun belli anlar da telaşla birlikte karambole döndü.

        Galler kontra toplarla sahasından çıkmak istedi. Sağ kanatları iyi çalıştı. Eren, sakatlanana dek yüksek performansla oynadı.

        Mert de ataklara katıldı. Fakat Galler ceza sahasının kalabalık oluşu tam anlamıyla bir duvar gibi karşımızdaydı.

        Bu katı savunmayı açmak için çok çaba göstermemize karşın topu ağlara gönderme becerisini gösteremedik.

        Sorun kadroda golcü bir oyuncunun olmayışıydı. Kafa toplarında etkili bir santrafor çok arandı.

        Milli Takım Teknik Direktörü Montella, tıpkı oyuncular gibi telaşa kapıldı. Yaptığı değişikliklerle sonuca gitmek istedi. Hakan ve Arda’nın oyundan erken çıkarılması hataydı.

        Arda için söylenecek tek şey müthiş bir beyin. Attığı ara paslar, oyunu ters yöne açması harikaydı. Tek hatası ceza sahasındaki kötü vuruşuydu. Arda, kendini fiziksel olarak çok geliştirmiş.

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        Tekniğini fiziksel güçle bütünleştirerek farklı bir boyuta erişmiş.

        Galler, yenilmeyecek bir takım değil. Kalite olarak Milli Takımımızın çok altında. Katı savunma ile oynadılar. Tek özellikleri hızlı çıkışları ve defansta hata yapmamalarıydı.

        Milliler, Salı günü Karadağ ile oynayacak. Deplasmanda yapılacak maç berabere biterse grup lideri olabiliriz. Grup liderliği Uluslar Ligi’nde B’den A Ligi’ne çıkmamızı sağlayacak.

        Sergilediğimiz oyunun karşılığı galibiyet olmalıydı. Karşılaşmada eleştirilecek en önemli an penaltının Kerem tarafından atılmasıydı. Hakan ve Arda’nın olmadığı durumda penaltıyı kimin atacağının belli olması gerekir. Oyuncular inisiyatif kullanarak topu Kerem’e bıraktı. Montella bu kararı futbolculara bırakmakla hata yaptığını görmüştür.

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