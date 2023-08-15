İbrahim Yıldız yazdı: Gedson farkı

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Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın Karagümrük galibiyetini kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

Beşiktaş, Süper Lig’e Karagümrük galibiyeti ile başladı.

Karşılaşmanın öne çıkan ismi Gedson, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla 3 puanı getiren isim oldu.

Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı izleyenleri uyuttu tam anlamıyla.

Temposuz, pozisyonu olmayan 45 dakika bir anlamda boşa gitti.

Siyah-Beyazlıların yeni transferleri ilk 11’de yoktu. Oyuna sonradan girdiler.

Geçen yılın iyi takımlarından biri olan Karagümrük bu kez güçsüz bir görüntü verdi.

Maçın ikinci yarısı daha farklıydı. İşin ciddiyetini kavrayan Beşiktaşlı oyuncular biraz tempoyu yükseltince istedikleri pozisyonları buldu.

48.dakikada kaçan penaltı takımı kamçıladı diyebiliriz.

Golcü Aboubakar’ın kötü vuruşunu Karagümrük'ün Arjantinli kalecisi Dituro kurtardı.

Dituro, ilk maçında penaltı kurtarırken iyi bir kaleci olduğu izlenimi verdi.

Bir penaltı kaçıran Aboubakar’ın bir şutu da direkten döndü.

Gedson’dan sonra sahanın bir diğer iyi oyuncusu olan Onur’un sert şutu önce kaleci sonra direkten geri geldi.

Bu pozisyonlar Beşiktaş adına büyük şanssızlıktı.

İlk yarı neredeyse yürüyerek oynayan Siyah-Beyazlılar ikinci yarıyı tempoyu biraz yükseltince oyun heyecan kazandı.

Beşiktaş’lı oyuncuların kazanma arzusu, isteği ve mücadelesi dikkat çekti.

Yeni transferlerin takıma katkısını da varsayarsak, Siyah-Beyazlıların daha etkin bir ekip olacağı ortada.

Şenol Güneş, geçen yılın takımını sahaya çıkarırken yeni oyuncuların tam olarak hazır olmadığını düşünmüş olabilir.

Ancak, Gedson’a ayrı bir paragraf açmak gerekir. Takımın tek top taşıyan, iyi paslar atan ismi olarak yine kendini gösterdi.

Günün en mutsuzu elbette Aboubakar’dı. Penaltı kaçırdı, bir topu direkten döndü. Şanssızdı bir anlamda.

Hakem bazı pozisyonlarda standardı tutturamadı. Rakibin yüzüne gelen dirseklerde, farklı kararlar vermesi yadırgandı.

İkinci yarı sergilenen coşkulu ve istekli oyun taraftarı fazlasıyla sevindirdi.