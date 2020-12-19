Galatasaray mı yenildi, Karagümrük mü kazandı?

7 maç yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, ummadığı bir yenilgi aldı.

Süper Lig’in yeni takımı Karagümrük, Galatasaray galibiyeti ile puan sıralamasında 4.sıraya yükselerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şunu çok net söyleyebiliriz; Karagümrük bileğinin hakkıyla kazandı. Yalnız bu maçı değil, bugüne dek oynadığı karşılaşmalara bakıldığında Kırmızı-Siyahlıların sürpriz bir takım olduğu ortada.

Şimdi, Galatasaray yenildi mi, Yoksa Karagümrük kazandı mı diyeceğiz? Elbette, kazanan bir takım var. Hakkını vermeliyiz. Üstelik İstanbul’un bir mahalle takımı olduğunun altını da çizelim. Bilen bilir. Fatih Karagümrük semtinin tarihi takımı, Vefa’nın tozlu sahasında yıllarca ter döktü. Futbolun henüz endüstriyelleşmediği yıllarda, futbolun kalbi Vefa Stadı'nda atardı. Birçok oyuncu o tozlu-çamurlu sahadan çıkıp büyük takımlarda yıldızlaştı.

Karagümrükspor’un bugünlere gelmesi büyük başarıdır. Bunu vurgulamakta yarar var. Yönetim inanılmazı gerçekleştirdi. Çok sayıdaki şehir takımlarına inat en büyük hedefi gerçekleştirdiler. Süper Lig’e çıkmak, orada tutunmak, Galatasaray gibi bir takımı yenmek öyle azımsanacak bir durum değil.

Bu nedenle bu galibiyetin ayrı bir önemi olduğu ortada…

Galatasaray neden yenildi sorusunun yanıtına bakıldığında; Karagümrükspor’un oyun planı ortaya çıkıyor.

Öncelikle, rakibin gücünü biliyorlardı. En büyük avantajları savunma güvenliğini iyi yapmalarıydı. Topu Galatasaray’a bırakıp, geriye yaslanmak ve kazanılan toplarla kontratak yapmak düşünceleri vardı. Bunu tam olarak yaptılar. Attıkları iki gol de çalışılmış ve istedikleri şekilde geldi.

Oyunun ilk yarısı iyi mücadele yanı sıra, pas trafiğini de hatasız yaptılar. Galatasaray’ı sıkışık alana çekip, araya pas atmalarını hatta şut atmalarını engellemek istediler. Çoğunda da başarılı oldular.

Bu oyun, Karagümrükspor’u yukarılara taşır. Süper Lig’de yer edinme amaçlarının daha fazlasını yapacakları anlaşıldı.

Futbolun ilginç bir oyun olduğunu bir kez daha gördük. Küçük takım, büyük takım ayrımı alınan skorla değişebiliyor.

Galatasaray’a gelince; anlaşılan Karagümrükspor’u hafife almışlar. Savunmanın bu kadar kapanacağı ve açık vermeyeceğini görmeliydiler. Oyunun temposunu son 20 dakika dışında yükseltemeyen Sarı-Kırmızılı takım yakaladıkları fırsatları da harcadı. Gereksiz şutlar vardı. Kenar ortalarını savunmanın kazandığını bile bile ısrar ettiler.

Kalabalık ceza alanı içinde bireysel özellikli oyuncuların ortaya çıkması gerekirdi. Penaltı pozisyonu tam da bu şekilde geldi.

Oyuna sonrada giren oyuncuların gayreti de yetmedi. Örneğin Arda. Bir kurtarıcı olabilir mi? Bu oyunla kadroya bile girmesi zor. Yine de Fatih Terim kendisine şans veriyor.

Fakat genç bir oyuncu olan Ali Yavuz’un gelecek için umut veren bir isim olduğunu gördük. Topu ayağına her aldığında tehlikeli oldu. Çok yetenekli ve soğukkanlı. Terim yakında ilk 11’de oynatırsa şaşmayın.

İki Emre’nin performansı kötüydü. 1-1’den sonra tüm riskleri göze alan Fatih Terim’in Donk’u ileri göndermesi doğaldı.

Bir penaltı, 3 kırmızı ve 3 golün atıldığı güzel bir maç izledik. Oyunun sön bölümü oldukça heyecanlıydı. Bu anlam da seyir zevki yüksek bir oyun vardı.

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