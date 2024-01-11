İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın yıldızları nerede?

Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray, Sivas’ta bir puana razı oldu.

Soğuk ve kötü bir zeminde oynanan karşılaşmanın heyecanı temposundan daha yüksekti.

Her iki takımında ciddi anlamda eksikleri vardı. Böyle olunca beklentilerin altında bir maç izledik.

Ancak, ikinci yarı bambaşka bir maç izledik. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı hamleler ile maça ortak oldu. Hatta, oyun üstünlüğünü de sağladı.

Koita gibi tecrübeli bir ofans oyuncu, Sarı-Kırmızılı savunmayı çok zorladı. Penaltı golü ile beraberliğin sağlanması Sivasspor’un direncini arttırdı.

Maçın uzatma dakikalarında üst üste 3 kurtarış yapan kaleci Ali Şaşal kazanılan bir puanda önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın geneline bakıldığında paylaşılan puanlar adaletliydi.

Asıl üzerinde durulması konu ise, Okan Buruk’un oyunu okuma sorunuydu. Sahanın en iyi isimlerinden olan Mertens’i yedek kulübesine almakla büyük hata yaptı.