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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray için iyi bir antrenman oldu! - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray için iyi bir antrenman oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:08
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        "Galatasaray için iyi bir antrenman oldu!"
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        Şampiyonluğun iki adayından birisi olan Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Sarı-Kırmızılı takım aldığı galibiyetle sahasında 30 maçtır yenilmeyerek bir rekora doğru gidiyor.

        Maçı bir cümle ile anlatmak gerekirse; zaman zaman temposu yüksek, mücadele gücü olmayan, bol pozisyonlu, çizgiden çıkarılan top, kaleciden dönen şutlar, atılan iki gol ve Başakşehir’in vasat oyunu şeklinde özetleyebiliriz.

        Aslında karşılaşma ilk 30 dakikada bitti. Arka arkaya gelen gollerden sonra Galatasaray fişi çekti. Oyunu istediği gibi yönlendirdi. Biraz daha becerili olsalar farklı bir skor yapabilirlerdi.

        Taraftarın desteği ve coşkusu olmasa karşılaşma sıradanlaşabilirdi. Seyirci desteği ile tempoyu yükselttikleri anlar oldu. Kendilerini yormadılar. İki gol yeter diye düşündüler.

        Maçın kahramanı tartışmasız Barış’tı. Genç oyuncu, sağ bek, sol bek, kanat fark etmeden her yerde oynuyor. Performansını sürekli yüksek tutuyor. İkinci yarı zorunlu olarak savunmaya alınınca, Sarı-Kırmızılı takımın kanat atakları verimsizleşti. Barış, ilk yarı Başakşehir savunmasını tek başına, tam anlamıyla yerlerde sürükledi. Müthiş bir enerjisi var. Oyun bilgisi, sürekli ileri gidişleri ve golü bulma düşüncesi takımı 5.vitese yükseltiyor.

        Kerem de oyunda kaldığı süre içerisinde çok çaba gösterdi. Toplar kaptı. Dinamik ve atlet özelliklerini sergiledi. Fakat, Barış bir adım daha öndeydi. Barış gibi Mertens de takımın öne çıkan ismi oldu.

        Golcü Icardi’nin ortaya çıkmadığı maçta, Barış ve Mertens biz varız dercesine sahne aldılar. İki güzel golle galibiyetin mimarı oldular.

        Rakip ceza sahasında 30’un üzerinde topla buluşan Sarı-Kırmızılı ekipten daha fazla gol beklendi. Kalabalık savunma ve kaleci Volkan farkın artmasını önledi. Galatasaray’ın iki beki Kaan ve Berkan ataklarda hiç yoktular. Bekler kenarlardan gelmeyince iş yükü tamamen forvet oyuncularına kaldı.

        Ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir’in kötü oyunu şaşırttı. Sahasından çıkmakta zorlandılar. Oyun kuramadılar. Pas yaparken hata sayısı çok fazlaydı. Acemice hareketleri Süper Lig takımına hiç yakışmadı. 2-0 dan sonra bizde bu oyunu oynamalıyız diye düşünmüş olacaklar ki, atak yapmayı denediler. Cılız da olsa bir iki pozisyon buldular. Vasat bir yana kötü bir oyun oynadılar.

        Galatasaray kupa maçında Bandırmaspor karşısında daha fazla zorlandı, hatta terledi. Başakşehir gibi oyun planı olmayan, güçsüz takımların Galatasaray ve Fenerbahçe’yi zorlaması olanaksız gibi.

        Süper Lig’in asıl sorunu kalite farkı. Böyle olduğu için şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçiyor. Öteki takımlar kendi aralarında bir yarış içerisindeler. Puan durumu bunun en somut örneği.

        Düşme potasında olanlarla 5. sırada ki takım arasında 10 puan fark var. Düşündürücü olan bu durum doğal olarak heyecanı da, seyir zevkini de yok ediyor.

        Galatasaray adına iyi bir antrenman oldu. Yeni transferlerini son dakikalarda oyuna alarak denediler. Okan Buruk ve futbolcular taraftarıyla eğlenceli bir akşam geçirdi.

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