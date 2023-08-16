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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray arayışta - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray arayışta

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında ağırladığı Olimpija Ljubljana'yı Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız karşılaşmayı değerlendirdi...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 00:03
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        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray arayışta
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        Slovenya temsilcisi Ljubljana’yı İstanbul’da 1-0 yenen Galatasaray play-off turuna kalmayı başardı.

        İlk maçı da 3-0 gibi farklı bir skorla kazanan Sarı-Kırmızılılar, çok iyi oyun sergilemese de tur sevincini taraftarına yaşattı.

        Karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan Galatasaray, kalabalık savunmayı geçmekte zorlandı.

        Maçın tek golünü atan Icardi, yine kendi klasını gösterdi. Kaleye arkası dönük zor denebilecek bir pozisyonda topu ağlara gönderdi.

        Bu vuruş ancak Icardi gibi bir golcünün yapacağı bir hamleydi.

        Karşılaşmanın geneline bakıldığında gol pozisyonu diyebileceğimiz vuruşlar yoktu.

        İlk maçın farklı kazanılması oyuncuları rehavete itmişti.

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        Organizasyon sorunu olduğu bir gerçek.

        Tribünleri dolduran taraftar doğal olarak iyi futbol ve bol gollü bir maç bekliyordu.

        Sarı-Kırmızılı oyuncular topla çok oynamalarına karşın, rakip ceza sahasında etkisiz kaldılar.

        Okan Buruk’un özellikle ikinci yarı yaptığı değişiklikler ile bir arayışta olduğunu gördük.

        Bir anlamda yıldızlar geçidi gibi bir maç izledik.

        Icardi, Zaha, Bakambu ve Halil’le güçlenen kadrodan doğal olarak daha etkin bir oyun beklendi.

        Karşılaşmanın yıldızı tartışmasız Boey’di. Sahanın her yerindeydi. Ayk basmadık alan bırakmadı. Top kaptı, ataklara katıldı. İyi ortalar yaptı.

        Yeni transfer Zaha, taraftarı heyecanlandıran bir isim. Topu ayağına her aldığında kendisinden çok şey beklendi. Tekniği yüksek, oyun görüşü üst düzey, kaliteli bir oyuncu.

        Topla oynamaktan çok, oynatmayı seviyor. Hızlı top kullanışı dikkat çekti. Arkadaşları ile uyum sağladığında çok yararlı olacağı ortada.

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        İkinci yarı Torreira’nın kırmızı kart görmesi, oyunun seyrini değiştirdi. 10 kişi kalan takım oyun kurmakta zorlandı.

        Galatasaray güçlü oyunculara sahip. Yeni isimlerle daha da güçlendi. Ancak asıl sorun şu: İdeal 11 nasıl olacak?

        Okan Buruk bu sorunu gidermek için ciddi anlamda zorlanacak.

        Galatasaray taraftarına da ayrı bir paragraf açmak gerekir. Karşılaşma süresince büyük destek verdiler.

        Maçın tadını çıkarmak için her şeyi yaptılar. Eğlendiler. Takıma moral adına boş durmadılar.

        Hata yapanı da alkışladılar. İyi hareketleri de.

        Özellikle Fenerbahçe taraftarının bu örneği görmesi ve kendi oyuncularına yaptıkları olumsuz tezahüratları bir kez daha gözden geçirmesi yerinde olur…

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