İbrahim Yıldız yazdı: Fırtına adam Silva

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Sezonun ikinci maçında seyircisi ile buluşan Siyah-Beyazlı futbolcular müthiş bir destekle karşılandı. Yeni teknik direktör ve takıma katılan oyunculara harika bir hoş geldin gösterisi izledik.

Futbol adına her şey güzeldi. Fakat, 23.saniyede gelen gol soğuk duş etkisi yarattı. Antalyaspor, başlama düdüğü ile, Gedson’un kaybettiği topu iyi değerlendirdi. Samudio topu ağlara gönderdi.

Oyuna 1-0 yenik başlamış gibi oldu Siyah-Beyazlılar. Fakat, kazanma adına gösterdikleri mücadele “ bu maçı alırız” bilinci her oyuncuda kendini gösteriyordu.

Yeni transferler bireysel özelliklerini sergileyerek taraftara güven verirken, oyuna katkıları ile gollerin atılmasında ve galibiyette büyük pay sahibi oldular. Antalyaspor’u kurdukları baskı ile sahasına hapseden Beşiktaş, enerjisi yüksek bir oyun sergiledi. Hızlı oynadılar. Kazanılan topu değerlendirmek için büyük gayret gösterdiler. Atak sayısı fazlaydı. Kanatlar çok fazla ileri çıkmadı. Yeni transfer Emirhan sol bekte başarılıydı. Birkaç ileri çıkışı yerindeydi. Top kaybı yapmadan oynadı. Orta sahanın yeni yüzü Silva’nın Beşiktaş’a büyük güç kattığı ortada. İkinci maçında da bunu bir kez daha gördük. Top kullanışı, araya attığı paslar, kaleye yakın oynaması, gole yakın hamleleri bu oyuncunun kalitesini gösteriyor. Bu sezon Silva’nın adından sıkça söz edileceğini söylemek mümkün.

Golcü Immobile, attığı iki golle taraftara selam çakarken kendisine güvenenleri mahcup etmedi. İkinci golün yaratıcısı ise Semih’ti. Kazandığı topu altı pasa kadar götürüp golcü Immobile’nin önüne bıraktı. Al da at dercesine. Beşiktaş ilk yarı da rakibinin çok üstünde bir oyun sergiledi. Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex’in çalıştırdığı Antalyaspor, savunmadan çıkmakta zorlandı. Top tutma, pas yapmada kötüydüler. Zaman zaman buldukları pozisyonları çok acemice paslarla harcadılar. Kaybedilen her top Beşiktaş’ın atağına dönüştü. Beşiktaş ilk 45 dakikaya iki gol sığdırdı. 3 net gol pozisyonu ise değerlendiremedi. Silva’nın kaleciyi geçip boş kaleye gönderdiği topu savunma son anda çizgiden çıkardı. Silva adına üzücüydü.

İkinci yarı yine başlangıçta olduğu gibi Antalyaspor’un golü ile başladı. İlk golü atan Samudio ikinci golünü de atarak, Immobile’yi takip etti. Beraberlikten sonra, Beşiktaş’ın kazanma arzusunu bir kez daha gördük. Yedikleri golden 5 dakika sonra sahne yine Silva’nındı. Fırtına gibi esen yeni transfer savunmayı arkasına takıp sürdüğü topu ağlara bırakarak takımını öne geçirdi. 63. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Kırmızı kartın yaratıcısı fırtına adam Silva’ydı. Orta sahadan hızlı çıktı. Savunmayı yine arkasına taktı. Ancak, yapılan faulle durdurulabildi. Sıyrılabilse kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Eksik kalan Antalyaspor, Beşiktaş’ın üstünlüğü karşısında zor anlar yaşadı. Siyah-Beyazlılar yakaladıkları pozisyonları harcamasa skor dörtten fazla olabilirdi. Beşiktaş, seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşarken, fırtına adam Silva ve iş bitirici Immobile yıldız gibi parladılar.