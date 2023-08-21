İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe yenilerle

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini kaleme aldı.

Fenerbahçe’nin ikinci golü de yine savunma arkasına atılan bir topla geldi. İrfan Can’ın harika pasını aşırtma bir vuruşla gole çeviren Szymanski de kalitesini gösterdi.

Fred, iyi top kullanan ceza sahasında etkili olan bir oyuncu. Attığı goldeki fırsatçılığı ve savunma arkasına kaçışı dikkat çekti. Ancak attığı gol VAR’dan döndü.

Atılan ilk golde, Cengiz’in ortasını golcü Dzeko ağlara gönderdi. Dzeko iki pozisyonda ise topu dışarı attı.

Sarı-Lacivertlilerin orta sahası güçlüydü. Özellikle ikinci yarı gösterdikleri performansla ev sahibi Samsunspor’un sahasından çıkmasını engellediler.

İsmail Kartal, zaman zaman takımın boyunu açtı. Kenarları kullanmak istedi.

Dzeko istediği topları aldığında tehlikeli bir golcü olacaktır.

İlk yarı rakip ceza sahasında çoğalamayan Sarı-Lacivertliler, kalabalık savunmayı açmakta zorlandılar.

Aksiyonu az bir 45 dakika izledik.

İkinci yarı ise daha çok koşan ve golü düşünen Fenerbahçe’li oyuncuların kazanma arzusu ve mücadele gücü performanslarını yükseltti.

Enerjisi yüksek bir takım izledik.

Avrupa maçını düşünen İsmail Kartal, rotasyona gitmişti. Farklı bir kadro ile sahaya çıktı.

İsmail, rakip atakları önlemede iyi işler yaptı. Mert Hakan’ın ofansa yardımı karşısında zaman zaman yalnız kaldı.

Tadic kaliteli bir oyuncu. Ancak, Samsun karşısında daha efektif bir oyun beklendi. Biraz rölantiye almıştı.

Cengiz’in yapacağı ortalar ile Dzeko’nun çok gol atacağını söyleyebiliriz.

Cengiz ve Fred ilk maçlarını oynamalarına karşın etkiliydiler.

İlerleyen haftalar da daha başarılı olacakları beklemek mümkün.

Samsunspor kontra toplarla sonuca gitmek istedi.

İlk yarı iki pozisyon yakaladılar. Kenarları kullanmak istediler.

Yeni kurulan bir takım, eksikleri olduğu bir gerçek. Zaman içerisinde etkili bir oyun sergileyeceklerini gördük.