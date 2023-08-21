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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe yenilerle - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe yenilerle

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi...

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 23:52
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        İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe yenilerle
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini kaleme aldı.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        Fenerbahçe ligin yeni takımı Samsunspor’u deplasmanda attığı 2 golle yenerek puanını 6’ya çıkardı.

        Sarı-Lacivertlilerde yeni transferler farkını gösterdi.

        Cengiz ve Fred ilk maçlarında takıma yararlı olacaklarını kanıtladılar.

        Atılan ilk golde, Cengiz’in ortasını golcü Dzeko ağlara gönderdi. Dzeko iki pozisyonda ise topu dışarı attı.

        Fred, iyi top kullanan ceza sahasında etkili olan bir oyuncu. Attığı goldeki fırsatçılığı ve savunma arkasına kaçışı dikkat çekti. Ancak attığı gol VAR’dan döndü.

        Fenerbahçe’nin ikinci golü de yine savunma arkasına atılan bir topla geldi. İrfan Can’ın harika pasını aşırtma bir vuruşla gole çeviren Szymanski de kalitesini gösterdi.

        Sarı-Lacivertlilerin orta sahası güçlüydü. Özellikle ikinci yarı gösterdikleri performansla ev sahibi Samsunspor’un sahasından çıkmasını engellediler.

        İsmail Kartal, zaman zaman takımın boyunu açtı. Kenarları kullanmak istedi.

        Dzeko istediği topları aldığında tehlikeli bir golcü olacaktır.

        İlk yarı rakip ceza sahasında çoğalamayan Sarı-Lacivertliler, kalabalık savunmayı açmakta zorlandılar.

        Aksiyonu az bir 45 dakika izledik.

        İkinci yarı ise daha çok koşan ve golü düşünen Fenerbahçe’li oyuncuların kazanma arzusu ve mücadele gücü performanslarını yükseltti.

        Enerjisi yüksek bir takım izledik.

        Avrupa maçını düşünen İsmail Kartal, rotasyona gitmişti. Farklı bir kadro ile sahaya çıktı.

        İsmail, rakip atakları önlemede iyi işler yaptı. Mert Hakan’ın ofansa yardımı karşısında zaman zaman yalnız kaldı.

        Tadic kaliteli bir oyuncu. Ancak, Samsun karşısında daha efektif bir oyun beklendi. Biraz rölantiye almıştı.

        Cengiz’in yapacağı ortalar ile Dzeko’nun çok gol atacağını söyleyebiliriz.

        Cengiz ve Fred ilk maçlarını oynamalarına karşın etkiliydiler.

        İlerleyen haftalar da daha başarılı olacakları beklemek mümkün.

        Samsunspor kontra toplarla sonuca gitmek istedi.

        İlk yarı iki pozisyon yakaladılar. Kenarları kullanmak istediler.

        Yeni kurulan bir takım, eksikleri olduğu bir gerçek. Zaman içerisinde etkili bir oyun sergileyeceklerini gördük.

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