İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe'nin sorunu var

Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 yendi.

Sarı-Lacivertlilerin gollerini yeni transfer Dzeko atarken, bir şutu da direkten döndü.

İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro kuran Fenerbahçe iyi oyuncuları kadrosuna kattı.

Forvette yer alan güçlü isimler her an skoru çevirebilecek kaliteye sahipler.

Dzeko, Tadic, Kent, Szymanski bireysel özellikleri olan oyuncular.

Üstelik takıma katılacak isimler de var.

Yeni bir takım kurmak ve hedefe odaklanmak her zaman zor olur.

O nedenle, İsmail Kartal’ın da takımın da biraz zamana ihtiyacı var.

Yenilenen takımın aksayan yönü ise savunmanın orta bloğuydu.

İster istemez “acaba” sorusunu gündeme getirdi bu hat.

Djiku ve Becao ikilisi ağır bir görüntü verdi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin önceki yıllarda da en büyük sorunu duran toplar ve arkaya kaçırılan rakip oyunculardı.

Gaziantepspor karşısında bu sorun yine kendini gösterdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan telaş, 10 kişilik rakibin gol isteği, savunmanın beceriksizliğini net olarak ortaya koydu.