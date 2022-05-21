Süper Lig’de son hafta karşılaşmaları oynanıyor. Trabzonspor’un haftalar önce ilan ettiği şampiyonluğun ardından ikincilik mücadelesi için Fenerbahçe ile Konyaspor yarışıyordu.
Sarı-Lacivertliler, düşmesi kesinleşen ve genç bir kadro ile mücadele eden Malatyaspor’u 5 golle yenerek ikinciliğini garantiledi. Teknik direktör İsmail Kartal başarılı geçen maçlar ardından görevini tamamlayarak vedasını da yaptı. Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ı çok gerilerde bıraktı. Belki de Sarı-Lacivertlileri buruk mutluluğa iten de bu sonuç oldu.
Beşiktaş ise kendi sahasındaki son maçta Konyaspor ile yenişemedi. Yeni teknik adam İsmael, gelecek sezonun kadrosunu kafasında oluşturmaya başladı. Birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı kesinleşti.
İlginç bir sezon yaşadık. Düşen takımların ve şampiyonun lig bitmeden belirlenmesi önceki yıllara göre erken oldu. Bu ara büyük çıkış gösteren takımlar da oldu. İlk yarının bitiminde düşme potasında gösterilen Kasımpaşa ve Antalyaspor’un yükselen grafiği şaşırtıcıydı.
Kasımpaşa ikinci yarının en iyi takımı olmak bir yana, gol kralını da çıkarmış oldu. Umut Bozok attığı 20 golle Kasımpaşa tarihine geçti. Başarılı bir dönem geçiren Kasımpaşa'nın, yerli oyuncularına büyük talep olması da bu performansın sonucu doğal olarak. Umut, Eren ve Doğucan şimdiden çok sayıda kulübün radarında.
EFES’E BRAVO
Futbolda yaşanan kısır çekişmenin yanında basketbolda elde edilen büyük başarı sporumuz adına övünç kaynağı oldu.
Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.
Basketbolun mihenk taşı olan Efes, 1996 yılında Aydın Örs öncülüğünde ilk Avrupa Kupası’nı kazanmıştı.
Ergin Ataman ile geçen yıl Avrupa’nın en büyük kupasını alan Anadolu Efes, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Real Madrid’i finalde yenerek bir kez daha kupayı Türkiye’ye getirdi.
Sporumuz ve özellikle basketbolumuz adına ne kadar sevinsek azdır.
Anadolu Efes’i ülkemize yaşattığı bu başarısından dolayı yürekten kutlarız…
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