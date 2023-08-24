İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe'den gol şov

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin gol yağmurunu izledik.

Hollanda ekibi Twente’yi İstanbul’da 5-1’lik skorla yenen Sarı-Lacivertliler gruplara kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Twente oldu.

Çok adamla atağa kalkan, topu hızlı kullanan, rakibe baskı yapan, çok koşan bir takım Hollanda ekibi.

İlk 20 dakika İsmail Kartal’ın oyuncuları, baskı karşısında panikledi, oyun kuramadılar.

20. dakikada gelen gol ister istemez umutsuzluk yarattı taraftarlarda.

Orta sahanın top kullanımındaki beceriksizliği, üst üste yapılan pas hataları dikkat çekti.

İsmail ve Mert’in kaptırdıkları toplar, takımın atağa çıkmasını önleyen hatalardı.

Karşılaşmanın dönüm noktası, kaleci İrfan Can’ın arka arkaya yaptığı kurtarışlar sonrası yaşandı.

33. dakikada Szymanski’nin sağdan yaptığı ortaya ceza yayı üzerinde çok iyi yükselen Oosterwolde, kafa şutunu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderince Fenerbahçe kendine geldi.

Beraberlik sonrası oyuna ağırlığını koyan Sarı-Lacivertliler etkili oldu.

İlk yarının bitimine dakikalar kala Mert’e yapılan faul sonrası çıkan kırmızı kart oyunun seyrini de değiştirdi.

İkinci yarı eksik oynayan Hollanda takımı Twente’nin oyun planı alt üst oldu.

İlk yarı çok adamla atağa çıkan, baskı yapan takım tam anlamıyla dağıldı. Oyundan düştü.

İsmail Kartal yerinde değişiklikler yaparak rakibin direncini bozacak oyuncuları sahaya sürdü.

İrfan Can ve Osayi’nin oyuna girmesiyle top hakimiyeti tamamen Fenerbahçe’nin eline geçti.

Kanatlar çok iyi çalıştı. Ataklar çeşitlilik kazandı.

Önce İrfan Can, ardından Szymanski’nin golleri sonrası Twente oyun disiplinini tamamen yitirdi.

Karşılaşmanın son 20 dakikasında forma giyen golcü Dzeko, İrfan Can’a harika bir pasla golü attırırken kalitesini de göstermiş oldu.

Tadic’in penaltı golü ile 5 gollü bir galibiyet alan Sarı-Lacivertliler, bir Avrupa maçında kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.

Farklı skora rağmen, orta alandaki sıkıntıyı İsmail Kartal görmüştür diye düşünüyoruz. Top kullanacak, oyunu yönlendirecek bir isme ihtiyaç olduğu gerçek.

Maçın ilginç bir notu ise, geçen sezon yüzüne bakılmayan Oosterwolde stoperde başarılıydı. Attığı golle de beğeni kazandı.

Bir başka not ise İrfan Can’ın yükselen performansı oldu. Taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği İrfan Can attığı gollerle herkesin sevgisini kazandı.