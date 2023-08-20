İbrahim Yıldız yazdı: Değişmeyen tek şey Icardi

REKLAM advertisement1

Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor’u Arjantinli golcüsü Icardi’nin attığı iki golle yendi.

Karşılaşmaya yoğun ilgi vardı. Geçen yılın şampiyonu taraftarının büyük desteği ile maçta büyük üstünlük sağladı.

Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yeni transferleri henüz sahaya çıkarmadı.

İdeal kadrosu tam olarak oluşmayan Galatasaray, Süper Lig’in ikinci maçında aldığı galibiyetle şampiyonluğun yine en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Maça hızlı başlayan, tempolu oynayan, taraftarın desteği ile coşkusunu yitirmeyen bir takım vardı sahada.

Okan Buruk, çok pas oyunu yerine direkt rakip kaleye giden bir oyun planı kurgulamış.

Kenarları iyi kullanma düşüncesi ve orta sahanın kaliteli ayakları ile rakip ceza sahasında pozisyon bulmak istediler.

Oliveira, Torreira ve Mertens’ten oluşan orta saha üçlüsü, rakip Trabzonspor'un orta sahasına göre çok daha kaliteliydi.

Bu avantajı karşılaşma süresince izledik.

İlk yarı Kerem’in pası ile golle buluşan Icardi yaptığı vuruşla golcü kimliğini gösterdi.

Galatasaray’ın baskılı oyunu karşısında Trabzonspor oyun kurmakta zorlandı. Pas hataları dikkat çekti. Kötü bir maç oynadıklarını söylemeliyiz.

Organize olamadılar. Golcü Umut tek başına kaldı. Trezeguet dışında top taşıyan başka oyuncuları yoktu.

Karadeniz’in güçlü takımı yaptığı transferlerle takımı güçlendirmiş gibi gözükse de sergiledikleri oyun yetersiz kaldı.

Yeni transferlerin skoru değiştirme adına performans ortaya koyamaması Bordo-Mavililer adına soru işareti olarak ortaya çıktı.

Beklenilenin çok altında bir oyun ortaya koyan Trabzonspor eski gücünden uzaktı. Ofansif gücü yoktu.

Galatasaray’da ise, aksayan iki isim vardı. Kerem ile Barış top kaptırma konusunda birbirleriyle yarıştılar.

Yeni gelen oyuncuları dikkate alırsak, bu oyuncuların forma şansı bulma konusunda oldukça zorlanacaklarını söylemek mümkün.

Galatasaray’ın golcüsü Icardi’yi ayrıca ele almak gerekir.

Topla az buluşan ancak nerede ne zaman duracağını iyi bilen, çabuk bir oyuncu.

Biri ayakla, diğeri kafayla attığı iki şık gol vardı.

Her zaman fırsatçılığını ortaya koyuyor. Gol için yaratılmış diyebileceğimiz kaliteli bir isim.

Galatasaray adına çok büyük bir kazanç. Sezon başı hazırlık kampına katılmadığını da göz önüne aldığımızda, hiçbir eksikliğini hissettirmedi.

Icardi’ye topu verdiğinizde golün geleceğini düşünmek kaçınılmaz bir gerçek.

Yeni transferlerle daha da güçlenen Sarı-Kırmızılı takım, Icardi ile yine ligde güçlü ve farklı bir takım olarak taraftarlarını heyecanlandırmaya devam edecek.