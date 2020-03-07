Fenerbahçe son 5 haftadır kazanamıyordu. Sahasında oynadığı Denizlispor’u yenerek bir çıkış yakalamak istiyordu. Yine olmadı, uzatmalarda gelen golle bir puan alabildiler…

İkinci yarıyı 10 kişi oynamaları elbette sorundu. Buna rağmen oyuncuların ortaya koyduğu mücadelenin tartışılacak bir yanı yok. Ellerinden geleni yaptılar…

Fenerbahçe’den daha fazlasını beklemek hayal olur. Bu takım ne yazık ki vasat oyuna alıştı. İki sezondur zirve yarışının çok gerilerinde olmayı alışkanlık haline getirdiler. Tüm sezona bakıldığında bir iki iyi maç dışında, sergilenen oyun kimseyi tatmin etmedi…

Fenerbahçe’nin bugün içinde yaşadığı sorunu, Denizlispor maçına bakarak yorumlamak yanlış olur. Şunu kabul etmek gerekir ki sezon başında yapılan transfer yanlışları, arka arkaya değişen 3 teknik adam takımın tüm dengesini bozdu. Şimdi sezonu bitirmek için dördüncü teknik adam aranıyor. Bu bile başarısızlığını tanımı olarak ortaya çıkıyor…

FENERBAHÇE ŞİMDİDEN GELECEĞİ PLANLAMALI

Fenerbahçe bu fotoğrafa bakıp önümüzdeki sezonun planlamasını nasıl yapacağını düşünmek zorunda. Kötü bir tecrübe yaşandı. Bundan ders çıkarabilirlerse kaybedilen şampiyonluktan çok değerli olan geleceği kurtarabilirler. Sarı-Lacivertli yönetim transfer çalışmalarını şimdiden başlarsa iyi olur. Hatta bu işi önümüzdeki sezon çalışacakları teknik adamla yaparlarsa en doğru işi yapmış olurlar…

Oyuncuların iyi niyeti, çabası, mücadelesi, isteği elbette önemli. Ancak bireysel olarak yetenekleri tartışılmasa da ekip olma anlamında kadro mühendisliğinin yanlış yapıldığını gördük. Kaliteyi getirecek, skor üretecek, maçı çevirecek kaç oyuncu var Fenerbahçe’de?

Denizlispor maçını kazanabilirlerdi belki. 10 kişi kalmaları buna engel olmuş olabilir. Ancak oyunun ilk 20 dakikasında tek bir pozisyona giremediler. Üstelik konuk takım iki net gol pozisyonu yakaladı bu dakikalar içerisinde…

Orta sahanın pozisyon üretmede etkisiz kaldığı bir gerçek. Atılan goller çoğunlukla duran toplardan geldi. Denizli maçında da iki korner atışı golleri getirdi. Kanat oyuncuları olmayan bir takımın golcüsü kim olursa olsun, skor üretmesi çok zor. Vedat, top gelmeyince doğal olarak kendi sahasında daha çok oynadı. Büyük efor harcadı. Yalnız kaldı...

İKİ DÜZGÜN STOPER BULAMADILAR

Bir takımın en önemli bölgesi tartışmasız merkezdir. Yani savunmadaki 2 stoper, orta sahada oyun kurucu ve santrafor.

Fenerbahçe’ye bakıldığında sezon başından bu yana stoper sorunu yaşıyorlar. Adil Rami, Zanka büyük umutlarla alındı. Şimdi neredeler? Stoper olmayan oyuncudan iyi iş beklemek ne kadar doğru bunu çok net olarak görüyoruz…

Bu anlamda takımı kuran, yönetim ve görevli kişiler daha sonra da teknik adamların sorumluluğu büyük. Alınan oyuncuların iyi analiz edilmeden karar verildiği ortada…

3 teknik adam değiştiren ve gerekçe olarak başarısız oldukları kabul edilen Fenerbahçe’de artık sorumluluk futbolcularda.

Bugüne dek saha dışı eleştiriler artık direkt olarak onları hedef alacaktır. Bu anlamda oyuncuların sorumluluk alması kaçınılmaz bir gerçektir. Profesyonellik de bunu gerektirir. Kalan maçlarda daha diri ve istekli olmaları gerekiyor. En azından kupayı almak en büyük amaçları olmalı…