İbrahim Yıldız yazdı: Bravo Muleka!

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Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

"Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor’u rahat bir oyunla 2-0 yendi.

Taraftarın büyük desteği oyuncuları ciddi anlamda oyunda tuttu. Avrupa maçı sonrası belirgin bir rehavet göze çarptı.

Özellikle ikinci yarı, fiziksel yorgunluk dikkat çekti.

Karşılaşmaya iyi başlayan, coşkulu oynayan, enerjik bir Beşiktaş vardı sahada.

Sivasspor kendi sahasında oyunu kabul etmek zorunda kaldı. Yoğunu baskı karşısında şaşırmışlardı.

Arka arkaya gelen korner atışları sonucu Colley’in golü ağlara gidince, Siyah-Beyazlılar oyunda ki üstünlüğünü perçinleştirdi.

Zaman, zaman sert geçen karşılaşma, çok sayıda faul nedeniyle duraksamalara neden oldu.

Sivasspor’un savunmayı çok oyuncu ile kurgulaması, Beşiktaş’ın gol bulma adına işini zorlaştırdı.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, Muleka’nın yarattığı pozisyonda Rachica topu ikinci kez ağlara gönderdi.

Temponun daha yüksek olduğu, mücadelenin yoğun geçtiği ilk 45 dakikada öne çıkan isimler vardı.

Bunlardan biri elbette, Chamberlain’di.

Ayağına hakim, teknik becerisi yüksek olan bu oyuncu pas isabetinin yüksek oluşu ile arkadaşlarından daha iyiydi.

Rakip savunmayı zorlayan, ara pasları hatasız kullanan her an tehlike yaratacak pozisyonların içinde olan bir oyuncu.

Önemli bir başka özelliği ise ikili mücadeleleri kaybetmeyişiydi. Neredeyse, ayağından top almak imkansız gibiydi.

İkinci yarı yakaladığı 2 pozisyonu gol yapabilse günün yıldızı olabilirdi.

Tek eksiği geriye dönüşlerde ağır kalmasıydı.

Maçın bir başka dikkat çeken ismi ise Muleka’ydı.

Dinamo Kiev’e karşı ortaya koyduğu oyun eleştirilmiş, kaçırdığı goller taraftarı kızdırmıştı.

Muleka tüm eleştirilere karşın, Sivasspor karşısında sergilediği oyunla bu formayı hak ettiğini kanıtladı.

Şenol Güneş’in ısrarla ilk 11’de şans vermesinin sorumluluğunu hissederek oynadı.

Savunmaya yardıma geldi. Orta alanda toplar kaptı, hırslıydı. İkinci golün hazırlayıcısı hatta yaratıcısı oldu.

Tüm eleştirilere rağmen, küsmeden işini en iyi şekilde yapma çabası içerisindeydi. Tek eksiği goldü.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, Sivasspor tüm riskleri göze alarak oyuna ortak olmak istedi. Savunmayı daha ileri aldılar.

Beşiktaş’ın orta sahasında ki yorgunluğu değerlendirmeye çalıştılar. 2 net gol pozisyonu yakaladılar.

Siyah-Beyazlılar Salih’in eksikliğini özellikle son 30 dakika ciddi anlamda yaşadı.

Şenol Güneş, son anlar da forvet hattını tamamen değiştirdi. Rashica, Muleka, Aboubakar ve Chamberlain’i oyundan aldı.

Uzun süredir forma giymeyen Ghezzal’da artık hazır olduğunu gösterdi. Son 5 dakika da olsa taraftarla buluştu.

Beşiktaş adına kolay bir maç ve hakkedilen 3 puan oldu Sivasspor karşılaşması."