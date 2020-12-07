Trabzonspor Abdullah Avcı'yı teknik direktörlüğe getirerek geçen sezon yakaladığı ivmeyi sürdürmek amacında.
Sivasspor karşısında galip gelmek ve zirvede kendine yer edinmek istiyordu.
Bu amaçla başlayan maçın görünümü hiç de istenildiği gibi gelişmedi.
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Trabzonspor iyi oyunculara sahip. İki Abdulkadir de çok yetenekli. Topa sahip olmaları ve kullanmaları oldukça iyi. Orta alanda bu yeteneklere sahip olmak büyük avantaj. Fakat Abdullah Avcı bu iki yeteneği nasıl kullanacağını tam olarak bilmiyor.
Bir başka koz ise Ekuban gibi tek başına skoru belirleyecek bir oyuncuya sahip olması.
Sivas karşısında attığı gol tam bir yaratıcılık örneğiydi. Kendi sahasında aldığı topu rakip alana taşıması, verdiği pas ve sonrasında gol vuruşu az görülür bir yetenek işiydi.
Abdullah Avcı elindeki bu yeteneklerin ya farkında değil ya da nasıl kullanacağını bilmiyor. Topa daha fazla sahip olma yerine hızlı oyun işi çok rahat çözerdi. Yeter ki Ekuban gibi bir iş bitiriciyi kullanmayı becerseydi.
Bu nedenle alabileceği maçtan bir puanla ayrıldı.
Sivasspor'a gelince, Avrupa kupa maçları kırmızı beyazlıları yormuş. Üstelik kadroları çok geniş değil. Genç oyuncularla yapabildiklerinin en iyisini başarıyorlar.
Eksik kadroya rağmen iyi mücadele ettiler.
Geriden gelip maça ortak olmaları ve aldıkları bir puan iyi bir kazanım oldu.
Genel olarak temposu düşük vasat bir maç izledik.
Sonuç sahadaki oyunun hakkıydı.
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