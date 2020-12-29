Hakem skandalları devam ediyor.
Başakşehirli oyuncunun kırmızı kartını iptal eden federasyon pimi çekilmiş bombayı santra çizgisine koydu.
Bu karardan sonra hakemlerin maç yönetmesinin çok zor olacağını söyledik.
Öyle de oldu.
Başakşehir-Kasımpaşa maçında yaşanan hakem faciası bunun ilk işaretiydi.
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşması yine büyük bir hataya neden oldu.
Taç çizgisinin dışına çıkan topu görmeyen ya da görmek istemeyen hakemler oyunu devam ettirdi. Ardından da gol geldi.
Yan hakemin hemen yanında olan bu pozisyon VAR hakemleri tarafından, tüm izleyenlerin gözünün içine baka baka yanlış değerlendirildi.
Amaç nedir? Bunun sorumlusu kimdir?
Neden bazı takımlara karşı bir tür husumet güdülüyor?
Federasyon masa başı kararlarla işi kaosa sokmuştur.
Şimdi, soruyoruz. Topun dışarıdan çevrildiği sabit olduğuna göre, gol iptal edilecek mi?
Eğer iptal edilirse Hakan'ın gördüğü kırmızı kart da mı geçersiz sayılacak?
Ciddi bir hukuk tartışması ile karşı karşıya kalan federasyonun ne yapacağını merak ediyoruz.
Maça gelince, ilk yarı başa baş bir oyun vardı. Sivasspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bir top direkten dönerken bir şutlarını da kaleci Ersin çok iyi çıkardı.
İkinci yarı 10 kişi kalan Sivasspor, son bölümde oyun üstünlüğünü Beşiktaş'a kaptırdı. Arka arkaya goller yedi.
Aboubakar'ın olmadığı maçta şans bulan Güven verilen görevi gol atarak yerine getirdi.
Sonradan oyuna giren Larin ile Oğuzhan'ın golleri Beşiktaş'ın yukarıya doğru giden başarı çizgisini perçinledi.
Zirvede ikinciliğe yükseldiler.
Siyah beyazlılar adına çok önemli bir göstergedir.
Takım olma, savunma güvenliği ve maçı sonuna dek aynı disiplinle götürme bilinci Sergen Yalçın'ın başarısıdır.
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