İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'a Pendik sürprizi

İkinci golü bulabilseler çok farklı bir skordan söz edebilirdik.

Üretkenlikten uzak, coşkusu olmayan, yeterli tempoyu yakalayamayan Beşiktaşlı oyuncular ikinci yarı oyundan düştü.

Karşılaşmanın ikinci yarısı farklı bir görüntü içerisinde geçti.

Orta sahayı daha kalabalık tutan Pendikspor, oyuna ortak oldu. İlk yarı pas yapmaktan uzak takım olan Pendikspor son bölümler de ciddi anlamda tehlikeli oldu.

Beşiktaş’ın kenarları iyi çalışmayınca, golcüleri sahada görmek mümkün olmadı.

Aboubakar’dan çok şey beklendiği bir gerçek. Ancak, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Welinton, Aboubakar’a fırsat vermedi.

Masuaku dışında top taşıyan, doğru dürüst orta yapan bir başka oyuncu yoktu.

Şenol Güneş, ikinci yarıya yeni transferlerine şans verdi.

Rashica, Rebic, Onana ve Cemberlain’ın daha önce oyuna alınıp alınmaması tartışıldı.