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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'a Pendik sürprizi - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'a Pendik sürprizi

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 00:37
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        • 1

          Beşiktaş, Süper Lig’in yeni takımı Pendikspor’la sahasında 1-1 berabere kaldı.

          Sezona 5-1’lik Hatayspor yenilgisi ile başlayan Pendikspor için kolay rakip yorumları yapılıyordu.

          Siyah-Beyazlı taraftarlar bırakın galibiyeti farklı skor beklentisi içerisindeydi.

          Ancak, istenilen gibi olmadı.

          Bu sonucun temel nedeni, Beşiktaşlı oyunculardaki yorgunluktu.

          Yoğun maç trafiği Siyah-Beyazlı oyuncularda fiziksel düşüşe neden olmuş.

          Yoksa, kalite olarak bakıldığında rakibi ile arasında büyük fark olduğu bir gerçek.

          Karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardılar.

        • 2

          İkinci golü bulabilseler çok farklı bir skordan söz edebilirdik.

          Üretkenlikten uzak, coşkusu olmayan, yeterli tempoyu yakalayamayan Beşiktaşlı oyuncular ikinci yarı oyundan düştü.

          Karşılaşmanın ikinci yarısı farklı bir görüntü içerisinde geçti.

          Orta sahayı daha kalabalık tutan Pendikspor, oyuna ortak oldu. İlk yarı pas yapmaktan uzak takım olan Pendikspor son bölümler de ciddi anlamda tehlikeli oldu.

          Beşiktaş’ın kenarları iyi çalışmayınca, golcüleri sahada görmek mümkün olmadı.

          Aboubakar’dan çok şey beklendiği bir gerçek. Ancak, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Welinton, Aboubakar’a fırsat vermedi.

          Masuaku dışında top taşıyan, doğru dürüst orta yapan bir başka oyuncu yoktu.

          Şenol Güneş, ikinci yarıya yeni transferlerine şans verdi.

          Rashica, Rebic, Onana ve Cemberlain’ın daha önce oyuna alınıp alınmaması tartışıldı.

        • 3

          Pendikspor’un daha diri ve displinli oynaması Beşiktaş’ı zorladı.

          Uzatma dakikalarında gelen penaltı golü Beşiktaş adına tam anlamıyla şok oldu.

          Son 20 dakika topla daha çok oynayan Pendikspor, pozisyon anlamında yetersiz kalsa da, Beşiktaş’ın oyundan düşmesine neden oldu.

          Beşiktaş’ın yakaladığı 3-4 net gol pozisyonda kalesinde devleşen Erdem’i izledik.

          Kasımpaşaspor’dan transfer olan kaleci Erdem, maçın kahramanıydı.

        • 4
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