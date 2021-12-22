9 kişi kalan Karagümrük’le berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını her geçen gün zora sokuyor.
Teknik direktör Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler için büyük önem taşıyan Karagümrük karşılaşması futbol adına vasatın üzerine çıkmadı.
39.dakikada iki oyuncunun kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe adına avantajdı. Özellikle ikinci yarı, goller bekleniyordu doğal olarak.
Karagümrük, Volkan Demirel’in yönetiminde daha akılcı bir futbol oynadı. Alan savunması yaptılar. İleri çıkıp boşluk bırakma yerine rakibin hatasını beklediler. Top doğal olarak Sarı-Lacivertli oyunculardaydı. Fakat gereksiz yan paslar, oyunun ritmini düşürdü. Tempo yoktu. Neredeyse yürüyerek oynadılar maç boyunca. Halı sahada olsa daha çok koşarlardı.
Bir anlamda antrenman maçı gibiydi. Savunma yapan takıma karşı neler yapılması gerektiğinin denenmesi şeklinde bir görünüm vardı. Fakat bu noktada öne çıkan, takımın ne yapacağını bilen bir kişi yoktu. Teknik direktör konuyu çözememiş olabilir. Ancak takımda birçok yıldız oyuncu var. Oyuna ağırlığını koymasını beklenen isimlerdi bunlar. Tecrübeleri ile oyunu çevirecek hamleleri yapmaları beklenirdi.
Mücadelenin olmadığı, pozisyon bulmak için girişimlerin denenmediği bir ikinci yarı izledik.
Bu tür maçlarda kenarların iyi çalışması gerekir. Atletik oyunculardan kurulu bir takım ve mutlak çalım atma becerisi yüksek futbolcuların oyunda olması gerekirdi. Sezon başından beri etkisiz olan Pelkas ve hazır olmayan Valencia’da ısrar yanlıştı.
Bir başka yanlış ise Pereira döneminden bu yana sürdürülen Mesut ve İrfan’ın yanlış yerde oynatılması oldu. Bu iki oyuncu orta alana çekilip, kenarları daha efektif kullanan isimlere şans verilmeliydi. Oyuncu değişiklikleri bile yanlış ve yavaş oldu.
Kenar yönetiminin olmadığı bir karşılaşmayı yıldız oyuncular çevirebilirlerdi. Yağmur gibi ortalar bekleniyordu. Ne yazık ki doğru dürüst birkaç orta dışında, rakibin rahat aldığı şişirilmiş toplar izledik.
Motivasyonu bozulmuş, kendine güvenmeyen, kazanma arzusunu ortaya koyamayan bir takımın galip gelmesini beklemek hayalcilik olur.
Karagümrük kilidini açacak, futbol aklı olmayınca şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalmak kaçınılmaz oluyor. Kim ne derse desin, oyuncu grubunun kazanma bilinci ortak bir amaç olmayınca ne yaparsanız yapın nafile.
Fenerbahçe hemen bir teknik adam bulmak zorunda. Beraberinde takımı ateşleyecek bir iki oyuncu ile ikinci yarıya bambaşka bir yapıyla çıkmalı. Yoksa bu takım ve aynı anlayışla ne yaparsanız yapın başarıyı yakalamak çok zor.
50 dakika 9 kişi oynayan takımla berabere kalmak tarihi bir olaydır. Yenilgi kadar ağırdır…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!