9 kişi kalan Karagümrük’le berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını her geçen gün zora sokuyor.

Teknik direktör Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler için büyük önem taşıyan Karagümrük karşılaşması futbol adına vasatın üzerine çıkmadı.

39.dakikada iki oyuncunun kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe adına avantajdı. Özellikle ikinci yarı, goller bekleniyordu doğal olarak.

Karagümrük, Volkan Demirel’in yönetiminde daha akılcı bir futbol oynadı. Alan savunması yaptılar. İleri çıkıp boşluk bırakma yerine rakibin hatasını beklediler. Top doğal olarak Sarı-Lacivertli oyunculardaydı. Fakat gereksiz yan paslar, oyunun ritmini düşürdü. Tempo yoktu. Neredeyse yürüyerek oynadılar maç boyunca. Halı sahada olsa daha çok koşarlardı.

Bir anlamda antrenman maçı gibiydi. Savunma yapan takıma karşı neler yapılması gerektiğinin denenmesi şeklinde bir görünüm vardı. Fakat bu noktada öne çıkan, takımın ne yapacağını bilen bir kişi yoktu. Teknik direktör konuyu çözememiş olabilir. Ancak takımda birçok yıldız oyuncu var. Oyuna ağırlığını koymasını beklenen isimlerdi bunlar. Tecrübeleri ile oyunu çevirecek hamleleri yapmaları beklenirdi.

Mücadelenin olmadığı, pozisyon bulmak için girişimlerin denenmediği bir ikinci yarı izledik.

Bu tür maçlarda kenarların iyi çalışması gerekir. Atletik oyunculardan kurulu bir takım ve mutlak çalım atma becerisi yüksek futbolcuların oyunda olması gerekirdi. Sezon başından beri etkisiz olan Pelkas ve hazır olmayan Valencia’da ısrar yanlıştı.

Bir başka yanlış ise Pereira döneminden bu yana sürdürülen Mesut ve İrfan’ın yanlış yerde oynatılması oldu. Bu iki oyuncu orta alana çekilip, kenarları daha efektif kullanan isimlere şans verilmeliydi. Oyuncu değişiklikleri bile yanlış ve yavaş oldu.

Kenar yönetiminin olmadığı bir karşılaşmayı yıldız oyuncular çevirebilirlerdi. Yağmur gibi ortalar bekleniyordu. Ne yazık ki doğru dürüst birkaç orta dışında, rakibin rahat aldığı şişirilmiş toplar izledik.

Motivasyonu bozulmuş, kendine güvenmeyen, kazanma arzusunu ortaya koyamayan bir takımın galip gelmesini beklemek hayalcilik olur.

Karagümrük kilidini açacak, futbol aklı olmayınca şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalmak kaçınılmaz oluyor. Kim ne derse desin, oyuncu grubunun kazanma bilinci ortak bir amaç olmayınca ne yaparsanız yapın nafile.

Fenerbahçe hemen bir teknik adam bulmak zorunda. Beraberinde takımı ateşleyecek bir iki oyuncu ile ikinci yarıya bambaşka bir yapıyla çıkmalı. Yoksa bu takım ve aynı anlayışla ne yaparsanız yapın başarıyı yakalamak çok zor.

50 dakika 9 kişi oynayan takımla berabere kalmak tarihi bir olaydır. Yenilgi kadar ağırdır…

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