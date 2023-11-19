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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Yıldız yazdı: Almanya'yı Berlin'de devirdik! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Almanya'yı Berlin'de devirdik!

        A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:50
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        İbrahim Yıldız: Almanya'yı Berlin'de devirdik!
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        A Milli Futbol Takımı özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ev sahibi Almanya’yı hazırlık maçında Berlin’de 3-2 yendik.

        Olimpiyat Stadı’nı dolduran 70 binin üzerindeki seyircinin 50 bine yakını Türk taraftarlardan oluşuyordu.

        Futbolcularımız Berlin’de seyirci desteğini arkalarına alınca, sahada beklenmeyen bir oyun çıkardı.

        Başta teknik direktör Montella ve oyuncularımızı sergiledikleri güzel oyundan dolayı kutlamalıyız.

        Almanya gibi bir takımı yenmek dışında, futbol dersi verdiğimiz muhteşem bir maç izledik.

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        Karşılaşmanın başında geriye düşmemize rağmen önce beraberliği ardından galibiyeti elde ettik.

        Aldığımız sonuç gurur verici olmanın ötesinde, Avrupa Şampiyonası öncesi umut verdi.

        Takım olarak müthiş bir birliktelik göze çarptı. Çok koştular, iyi mücadele ettiler, son ana kadar golü kovaladılar.

        Önde baskı kurarak Almanların oyun kurmalarını engelledik. Orta sahayı çok adamla kurgulayarak, rakibin oyun disiplinini bozduk.

        Savunma hatasız oynadı. Abdülkerim harika oyunu ile öne çıkan isim oldu. Uzun süredir forma giyemeyen Altay kalesinde başarılıydı.

        Bireysel performanslar takıma da yansıdı.

        Elbette, Ferdi ile Kenan’dan söz etmek gerekir. Her iki oyuncunun attığı goller kelimenin tam anlamıyla müthiş vuruşlardı.

        18 yaşında ki Kenan Yıldız, sahanın parlayan yıldızıydı gerçekten.

        Çok süratli bir oyuncu, topu ayağına aldığında rakip savunmayı dağıttı. Topa çok hakim. Oyun bilgisi üst düzeyde. Önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecektir.

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        Milli Takım harika bir oyuncu kazandı. Kenan İlk kez 11’de başladı. Kalitesini konuşturdu. Durdurulması çok güç bir oyuncu.

        Oyuna sonradan girenler dahil tüm oyuncular mücadeleden yılmadı. Takım oyunu ve yardımlaşma üst düzeydeydi.

        Fiziksel ve motivasyon olarak Almanya’dan daha iyiydik.

        Maçın tamamında ne yaptığını bilen, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir takım vardı sahada.

        Ancak, ilk yarının 30 dakikası çok üstün bir oyun sergilendi.

        Uzun yıllardır bu kadar iyi mücadele eden, pes etmeyen, kazanma bilincini içselleştirmiş bir takım izlemenin heyecanı hepimizi sevindirdi şüphesiz.

        Avrupa Şampiyonası finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda harika bir gün yaşandı. Amacımız, bu oyunu sürekli hale getirerek Türkiye’nin şampiyona da sürpriz yapmasıdır.

        Güç gösterisi yaptığımız Berlin’de, Alman panzerlerini dize getirerek tarihi bir sonuç aldık.

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