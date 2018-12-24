Fenerbahçe, Antalyaspor maçını kazanmak istiyordu. Alınacak galibiyetin moral açısından büyük önemi vardı. Antalya’nın eksik ve cezalı oyuncu sayısının çokluğu, bu beklentiyi doğurdu açıkçası…

Karşılaşmaya iyi başlayan hatta birinci dakika da golle burun buruna gelen Soldado fırsatı harcadı. Antalyaspor, oyunu kendi sahasında kabul etmiş, kontra toplarla sonuca gitmek istiyordu. Böyle olunca top çoğunlukla Fenerbahçe’de kaldı. Topla oynama oranı yüzde 60 sarı-lacivertlilerin lehineydi. Bu açıdan bakıldığında neden gol atılamadı sorusunun yanıtı “etkisiz oyun anlayışı” olarak yorumlanabilir…

Fenerbahçe, kenarları hiç kullanamadı dersek yanlış olmaz. Isla ve Hasan Ali ilk yarı kendi alanlarından çıkamadılar. Top daha çok orta alanda gezdi. Maçın tamamına bakıldığında Mehmet Ekici’nin öne çıktığını gördük. Bütün akınları başlatan, pas trafiğini yöneten Mehmet Ekici’ydi. Duran toplardaki etkinliği ve çektiği bir şut güzeldi. Antalyaspor kalecisinin iki net pozisyonu çıkarması kendi takımı adına önemliydi… Mehmet Ekici biraz daha topla az oynayabilirdi. Arkadaşlarına pas atma sorunu var. Yan toplar sonuç almada etkisiz kalıyor.

Oyundan çıkana kadar Soldado hiçbir varlık gösteremedi. Slimani de etkisiz kaldı. Benzia’nın varlığı ile yokluğu tartışılır… Genç Ferdi oynasa daha yararlı olurdu…

Bu oyun anlayışı ile 90 değil 180 dakika oynasanız gol atamazsınız… Geriye yaslanan bir takım. Tek kale oynanan bir maç ve doğru dürüst bir pozisyonu yok…

Fenerbahçe’nin sonucu değiştirecek, kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Valbuena’nın daha iyisi bir iki futbolcu olmazsa olmaz. Yoksa gol yollarını açmaları çok zor. Takım olarak iyi oynuyor gibi gözükseler de, üretemiyorlar…

Ersun Yanal, kendine özgü hücum futbolunu ancak iyi oyuncularla yapabilir. Ocak ayını çalışma ve transfer olarak çok verimli geçirmek zorundalar… Yoksa hayal kırıklığı devam eder…

İŞLER KÖTÜ GİDİNCE HEDEF DEĞİŞTİ

Fenerbahçe yeni bir hikaye yazmak zorunda…

Tarihinde ilk kez bu kadar kötü bir sezon geçiriyorlar…

Yapılan transferler, teknik direktör değişikliği, ligin son sıralarında bulunmak çok tartışıldı…

Takımın tamamı sorunlu. İyi oynayan kötüler içerisinde kaybolup gidiyor…

Aslında başlangıç ve hedef umut vericiydi.

Nedeni Ali Koç gibi enerjik ve iddialı bir başkanın göreve gelmesiydi. Gençlere olanak tanıyacaklardı. Mali durum düzeltilecek, özkaynak düzeni hayata geçirilecekti…

Herkes gibi, sporun içerisinde olanlar da sevinmişti. Yıllardır altyapı yok sayılmıştı.

Profesyonel takıma çıkan oyuncu olmadı. Sürekli yaşlı oyunculara büyük paralar verildi…

Tüm bunlar geride kalacaktı…

Ne yazık ki, plan tutmadı. İşler iyi gitmeyince, doğal olarak hedef, öncelikle takımın kötü gidişini düzeltecek girişimin yapılması ile karşı karşıya kalındı…

Teknik direktör değişikliği geç kalınmış bir karardı. Ersun Yanal, taraftar ve medyanın baskısı ile gerçekleşen transfer oldu…

ERSUN YANAL VE TAKVİYELER ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Şimdi 9 günlük bir tatil var. Ardından yeni gelecek oyuncular olacak. En az 4 oyuncu takıma katılacak. En çok aksayan orta alan ve forvete iyi ötesi kaliteli futbolcu bulmak zorundalar. Bulabilirler mi? Devre arası yapılacak transferler biraz da piyango gibidir…

Tek şansları Ersun Yanal’ın oyuncu seçiminde belirleyici olması. Takımın durumunu artık biliyor. Nerede eksik var, bunun farkında. Elinde sihirli değnek olmadığı da bir gerçek. Zaten beklenen çok fazla bir şey değil. Şampiyonluk umudu başka sezona kalmış. Amaç ilk sıralara çıkabilmek. Belki Avrupa’ya gitmek…

Böyle olunca, Ersun Yanal daha rahat hareket edecektir. Alacağı yeni oyuncularla iyi bir takım yapabilir. Hatta, kadro dışı kalan oyuncuları yeniden kazanabilir…

Kriz yönetimini olabildiğince başaracak alternatifleri var. En önemlisi taraftarın desteği. Bu sezonu kayıp olarak kabullenmiş bir taraftar topluluğu var. Ve her ne olursa olsun takımın arkasındalar. Bundan daha büyük bir avantaj olabilir mi?...

KOÇ’A TANINAN KREDİ EN BÜYÜK AVANTAJ

Başkan Ali Koç’a tanınan krediyi Ersun Yanal ve takım iyi değerlendirmek zorunda…

Tarihsel bir süreç yaşandığını görmek zorundalar. Yabancı oyunculara bu durum anlatılmalı. Fenerbahçe gerçeğini öğrensinler. Ona göre davransınlar…

Sarı-lacivertlilerin bir başka avantajı ise, yukarı da bulunanlarla aşağıdaki takımların puan kapatmaları çok zor değil…