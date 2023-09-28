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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız: Taraftarın özlediği Fenerbahçe! - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız: Taraftarın özlediği Fenerbahçe!

        Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:09
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        "Taraftarın özlediği Fenerbahçe!"
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        Başakşehir’i farklı yenen Sarı-Lacivertliler oyun ve sonuç olarak taraftarının büyük sevgisini kazandı.

        Sezon başından bu yana olumlu futbol oynayan, şampiyonluk için en büyük aday olduğunu gösteren Fenerbahçe en iyi oyunlarından birini sergiledi.

        Karşılaşmanın ilk 30 dakikası harika bir takım vardı sahada.

        Başakşehir kendi ceza sahasından çıkamadı. Sağlı sollu ataklar, pas alışverişleri ve arka arkaya gelen 3 gol Fenerbahçe’nin güçlü oyununun bir göstergesiydi.

        Oyunun büyük bölümü tek kale maç şeklinde geçti.

        Başakşehir'in fizik olarak güçsüz olduğu bir kenara, ikili mücadele anlamında da başarısızdılar. Oyunu kendi sahalarında kabul ettiler. Baskı karşısında neredeyse pas yapamadılar.

        Geçen sezondan daha da kötü olan Başakşehir, uzun toplarla sonuca gitmek istese de tek bir isabetli şut atamadılar. Fenerbahçe'nin kale önünde tehlike yaratmaktan çok uzaktılar.

        Buna karşın Sarı-Lacivertliler çok iştahlı, sonuca odaklı, kazanma arzusu olan bir ekip görüntüsü verdi.

        İsmail Kartal, ideal 11’ini bulmuş. Çok fazla rotasyona gitmeden bir takım kurgulamış.

        Oyuncuların saha içerisinde yardımlaşma, arkadaşlarının hatasını kapatma düşüncesi rakip için büyük dezavantajdı.

        Fenerbahçe orta sahası savunmaya yardım ettiği gibi, ofansif olarak da görevinin fazlasını yaptı.

        İyi bir orta saha 3’lüsü oluşmuş.

        Bunun yanı sıra Ferdi ile Oosterwolde salt savunma yapmak yerine sürekli rakip ceza sahasının içindeydiler. İkisi de çok başarılı bir maç çıkardı.

        Fenerbahçe tam anlamıyla takım olmuş. Bireysel performans dışında takım performansı da yüksekti.

        Temaslı oyun anlayışı, hatasız paslar, agresif mücadele dışında oyuncular statik duruş yerine hareketliydiler.

        Oyunu rakip alana yıktıkları gibi, organizasyonun başarılı olması pozisyon bulmalarını kolaylaştırdı.

        Ofansif gücü çok yüksek bir takım olan Fenerbahçe karşısında Başakşehir’in çaresiz kalması doğaldı.

        Takımın güzel futbolu taraftarın da oyunun bir parçası olmasına neden oldu.

        90 dakika susmadılar. Keyifli, zevk veren oyun karşısında büyük mutluluk yaşadılar.

        Futbolcuların mücadelesi, atılan goller, seyircinin gösterisi harika bir atmosfer oluşturdu Kadıköy’de.

        12 şutun 8’i isabetliydi. 14 korner atışı Fenerbahçe’nin ofansif oyununun bir göstergesi olarak istatistiklere yansıdı.

        Sarı-Lacivertliler coşkulu oyun ve farklı skorla harika bir gece yaşattı taraftarına.

        Fenerbahçe forması ile ilk golünü atan Djiku ve üçüncü golün sahibi Szymanski’nin harika vuruşlarını da kaydetmekte yarar var…

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